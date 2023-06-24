المنيا تفتح كورنيش النيل والحدائق العامة للمواطنين بالمجان

تفتح الحدائق العامة و( الحديقة الدولية )، والحدائق العامة بمراكز ومدن محافظة المنيا أبوابها مجانا ، وكورنيش النيل ، وذلك لإستقبال الأهالي والمواطنين، إحتفالا بعيد الأضحى المبارك، وذلك خلال الأسبوع الجاري.

ويعد كورنيش النيل بالمنيا، أحد أهم المشروعات، الترفيهية والسياحية والذي يفتح ابوابه أمام المواطنين بالمجان، وخصوصا خلال الأعياد، ويطلق عليه المواطنون ( بلاج الغلابة )، وكورنيش النيل ، والذي أطلق شعب المنيا عليه لقب ((بلاج الغلابة )).

ويتوافد الأهالي من مراكز ومدن، شمال وجنوب المنيا، على كورنيش النيل، والحدائق العامة المنتشرة به ، في الأعياد، مستقلين السيارات، والدراجات النارية وغيرها من المواصلات،واستقلال المراكب الشراعية والبواخر النيلية وتنظيم رحلات نيلية خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، والتي تمتد من الثلاثاء القادم وحتى الأثنين 3 يوليو ، فضلاً عن انتشار رجالات مرور المنيا، أمام شارع الكورنيش، لتسهيل الحركة المرورية طوال أيام العيد، وتأمين الحدائق والمنتزهات بقوة أمنية من رجالات الشرطة ، لمنع اللصوص وحالات التحرش إن وجدت .

وتم إنشاء نافورة مياه راقصة، ومظلات للحماية من الشمس، وكذلك زيادة عدد المقاعد المخصصة لمرتادي كورنيش النيل ، وتم تخصيص أماكن لألعاب الأطفال، وممشى ودورات مياه عامة، بالإضافة، إلى منطقة كافتيريات، وإقامة ساحات رئيسية وأخرى فرعية، ومسطحات خضراء واسعة، ومنطقة تصوير، ومنطقة مخصصة للعائلات.

وتم تركيب كاميرات مراقبة، وكذلك تفعيل الغرامات بقيمة 50 جنيها ، لكل من يلقى القمامة على الأرض،وعدم افتراش الأرض أيضا من قبل الأهالي، للحفاظ على كورنيش النيل كمتنفس حضارى ، يستوعب الأهالى ، ويليق بهم من أولويات ، وإضفاء لمسة جمالية ، وحضارية على مدينة المنيا، وجعلها واجهة مشرفة أمام زائريها.