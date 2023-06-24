تجارية الإسكندرية أفضل غرفة بالعالم لعام 2023

أعلن الاتحاد الدولي لغرف التجارة والصناعة، فوز الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، بلقب أفضل غرفة في العالم لعام 2023 لتنفيذها لأفضل مشروع غير تقليدى، وذلك في ختام الكونجرس العالمى للغرف الثالث عشر الذي أقيم في جنيف عاصمة سويسرا بحضور أكثر من 2000 من قيادات الاتحادات والغرف التجارية والصناعية من جميع دول العالم، والذي افتتحه سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ونغوزي إيويلا، مدير عام منظمة التجارة العالمية ورؤساء اتحاد الغرف العالمى وغرفة التجارة الدولية.

وقال أحمد الوكيل، رئيس الغرفة ورئيس اتحاد غرف البحر الأبيض (الاسكامى)، إن مجلس إدارة الغرفة يهدى التكريم الدولى للرئيس عبدالفتاح السيسى، الراعى الأول للقطاع الخاص ومنظمات الأعمال والذى حول مصر لعاصمة التنمية المستدامة من خلال نجاح مؤتمر المناخ COP 27.

قدم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، التهنئة إلى أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية واتحاد غرف البحر الأبيض، بمناسبة أعلان الاتحاد الدولى لغرف التجارة والصناعة فوز الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية كأفضل غرفة في العالم لعام 2023 لتنفيذها لأفضل مشروع غير تقليدى، وذلك في ختام الكونجرس العالمى للغرف الثالث عشر الذى أقيم في جينيف بسويسرا بحضور أكثر من 2000 من قيادات الاتحادات والغرف التجارية والصناعية من جميع دول العالم.

وثمن اللواء الشريف الدور العظيم الذي تقوم به الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية في دعم التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ، وذلك في ضوء الدعم والرعاية الكاملة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

والجدير بالذكر أن اتحاد الغرف العالمى يجمع أكثر من 20 ألف غرفة واتحاد من 116 دولة، وينظم المسابقة مرة كل عامين اثناء الكونجرس العالمى في احد القارات بالتناوب. هذا وقد تقدمت غرفة الإسكندرية بملفها للمسابقة لتتنافس مع 111 غرفة من 47 دولة، ليتم اختيارها أولا من ضمن أفضل اربع غرف مع غرفة دبى واتحاد الغرف النمساوية واتحاد الغرف الاسترالية، حيث قام كل منهم بتقديم عرض لمشروعهم أول أمس أثناء الكونجرس، ليتم المفاضلة بينهم أولا من قبل الغرف المشاركة ثم من قبل لجنة التحكيم الدولية.

وأوضح «الوكيل»، أن اتحاد الغرف العالمى يجمع أكثر من 20 ألف غرفة واتحاد من 116 دولة، وينظم المسابقة مرة كل عامين أثناء الكونجرس العالمى، في احد القارات بالتناوب، مشيرا إلى أن الإسكندرية تقدمت بملفها للمسابقة تتنافس مع 111 غرفة من 47 دولة، ليت اختيارها أولا من ضمن أفضل أربع غرف مع غرفة دبى واتحاد الغرف النمساوية واتحاد الغرف الاسترالية، حيث قام كل منهم بتقديم عرض لمشروعهم اول امس اثناء الكونجرس، ليتم المفاضلة بينهم أولا من قبل الغرف المشاركة ثم من قبل لجنة التحكيم الدولية.

ولفت الوكيل، إلى أن عرض الغرفة الذي قدمه الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف المصرية، حصل على أكثر من 45% من أصوات الغرف وضعف التالى له في الترتيب، ثم على اجماع لجنة التحكيم ليعلن فوز مصر لأول مرة خلال ربع قرن وهو عمر المسابقة، وذلك في الحفل الختامي للكونجرس حيث تسلم الجائزة أحمد حسن، النائب الأول لرئيس غرفة الإسكندرية.

وأوضح الوكيل، أن ملف غرفة الإسكندرية الفائز هو «حصاد الطاقة الشمسية لمنتسبيها» وهو حزمة من الأنشطة والمشروعات الرائدة التي تم إعادة تطبقها العديد من الشركات لخفض النفقات وزيادة التنافسية والحفاظ على البيئة، والمدعومة بالتدريب ونقل التكنولوجيا والدعوة لتعديلات تشريعية واجرائية، وإنشاء حاضنات أعمال بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، وجامعة الإسكندرية، حيث تم تقديم دعم لرواد الأعمال الذين تناموا ليصبحوا شركات كبرى تنفذ مشاريع في بنبان وخارج مصر، والمواكب مع كون غرفة الاسكندرية اول غرفة في العالم يعمل مبناها بالطاقة الشمسية، ولديها سوق العامرية، أول سوق للخضر والفاكهة في افريقيا يعمل بالطاقة الشمسية، كما تعمل حاليا مع جامعة الإسكندرية على تحويل كلية الهندسة لتعمل بالطاقة الشمسية لتدريب أبنائنا من المهندسين وخلق فرص عمل خضراء لهم في مصر وخارجها، وذلك بدعم كامل من وزراء التجارة والصناعة، والتعاون الدولى، والخارجية، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي في اطار برنامج التعاون عبر الحدود EU ENI CBC MED والمشروع الاقليمىEU EBSOMED.

وقدم الوكيل الشكر لشركاء وأصدقاء مصر من قيادات الاتحادات الإقليمية العربية والإسلامية والإفريقية الأورومتوسطية وغرفهم الأعضاء الذين صوتوا لمصر، وريم صيام عضو مجلس غرفة التجارة الدولية الممثلة لغرفة الإسكندرية، والسفير أحمد إيهاب جمال الدين مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، والوزير مفوض تجارى الدكتور احمد مغاورى رئيس المكتب التجارى بجنيف على دعمهم لوفد مصر خلال كافة المراحل