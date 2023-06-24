السكة الحديد تناشد الركاب الاحتفاظ بالتذكرة حتى الخروج من محطة الوصول.. تقوم وزارة النقل والهيئة القومية لسكك حديد مصر بعمليات تطوير وتحديث بكل قطاعات السكة الحديد والتى من ضمنها تركيب بوابات إلكترونية وتعيين كمسارية أبواب وأفراد أمن إداري لمتابعة عملية الدخول والخروج من المحطات وطبقًا للتعليمات المنظمة لذلك والتي تتضمن منع دخول أو خروج أي راكب إلا بعد الحصول على تذكرة السفر.

وناشدت السكة الحديد جمهور السادة الركاب الاحتفاظ بالتذكرة حتى محطة الوصول حتى يتم السماح لهم بالمرور من خلال البوابات الإلكترونية أو بعد اطلاع الكمسارية الموجودة بأبواب المحطات على تذكرة السفر سواء للدخول، أو الخروج من المحطات وذلك لحين الانتهاء من تركيب البوابات الإلكترونية بباقى المحطات تجنبًا لدفع غرامة وذلك حفاظًا على موارد الهيئة.

السكة الحديد:

وكانت قد كشفت وزارة النقل ما تم تداوله عبر أحد البرامج التلفزيونية بشأن أن ميزانية النقل تبلغ 600 مليون جنيه وليست 2 تريليون جنيه.

وزارة النقل:

قالت وزارة النقل: "إن ما ذكره مقدم هذا البرنامج بأن موازنة النقل تبلغ 600 مليون جنيه فإن هذا الرقم هو موازنة ديوان عام الوزارة فقط (وكما ذكر هو نفسه) وعن سنة مالية واحدة وليست الموازنة المخصصة لوزارة النقل بالهيئات التابعة لها كافة ( الهيئة القومية لسكك حديد مصر – الهيئة القومية للأنفاق – الهيئة العامة للطرق والكباري – الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة – الهيئة العامة للنقل النهري - قطاع النقل البحري – الهيئة العامة لميناء الإسكندرية – الهيئة العامة لميناء دمياط – الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر – الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية – ديوان عام وزارة النقل).

موازنة وزارة النقل:

أكدت وزارة النقل، أنه تبلغ موازنة وزارة النقل بهيئاتها كافة السابق الإشارة إليها خلال الفترة من 2014-2024 مبلغ 2 تريليون جنيه وهي موازنة استثمارية من الباب السادس تدخل ضمن الخطة الطموحة التي تنفذها وزارة النقل لتحقيق النهضة الشاملة والنقلة النوعية الكبيرة التي يشهدها قطاع النقل في مصر وهي موزعة كالآتي، مشروعات الطرق والكباري مبلغ 530 مليار جنيه ومشروعات السكك الحديدية مبلغ 225 مليار جنيه ومشروعات مترو الأنفاق والجر الكهربائي مبلغ 1100 مليار جنيه ومشروعات النقل البحري مبلغ 129 مليار جنيه ومشروعات الموانئ البرية والجافة مبلغ 15 مليار جنيه ومشروعات النقل النهري مبلغ 4 مليارات جنيه).

أهابت وزارة النقل المواطنين عدم الانسياق وراء هذه الشائعات المغرضة والأرقام المغلوطة والتي تصدر من أشخاص مغرضين يجهلوا الحقائق والاعتماد والحصول على البيانات والأرقام الرسمية التي تصدر من وزارة النقل.