المرور السعودي يطلق خطة متكاملة لإتمام "حجتك بكل يسر"

قام المرور السعودي بإطلاق خطة مرورية متكاملة لإتمام حجتك بكل يسر، بحيث تضمن الخطة اتجاهات الحركة المرورية وخطوط السير في مكة المكرمة والمشاعل المقدسة.

كما تم تصميم ست خرائط تفاعلية تساعد الحاج على معرفة الطرق والاتجاهات خلال وقت إقامته وهم : “خريطة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وخريطة مكة، وخريطة المسجد الحرام والمنطقة المحيطة به، وخريطة منى، وخريطة المزدلفة، وخريطة عرفات”، حتى يتمكن الحاج من اختيار مساره بعناية كما يمكن الاطلاع على جميع الخرائط من خلال تطبيق (الحج).



وقد أصدر الأمن العام بوزارة الداخلية السعودية بيانًا أوضح فيه أن كل من يتم ضبطه وهو ينقل من لا يحملون تصاريح حج نظامية أو إيوائهم، سيعاقب بالسجن لمدة تصل إلى (6) أشهر وبغرامة مالية تصل إلى (50) ألف ريال عن كل مخالف يتم نقله.

وتتعدد الغرامة المالية بتعدد المخالفين المنقولين، وترحيل الناقل المخالف إن كان وافدًا بعد تنفيذ العقوبة، ويمنع من دخول المملكة، والمطالبة بمصادرة وسيلة النقل البرية بحكم قضائي.

كما دعت المديرية العامة للجوازات السعودية جميع المواطنين والمقيمين والزائرين بالتقيد والالتزام بأنظمة وتعليمات الحج.

يأتي كل هذا ضمن خطة أمن الحج لعام 1444/2023 التي تهدف لتوفير سبل الراحة والتسهيل على حجاج بيت الله الحرام.

كما أكدت السلطات السعودية، أنه تحت شعار "حج بلا مخالف" لا إمكانية لأداء فريضة الحج إلا لمن يحمل تأشيرة مخصصة لذلك للقادمين من خارج المملكة.

وقد حذرت مدينة الملك سعود الطبية، الحجاج في موسم الحج هذا العام من ارتداء ملابس الإحرام المصنوع من البوليستر، وتعد هذه نصيحة للحجاج بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وأطلق المركز الوطني لإدارة النفايات في المملكة العربية السعودية "موان" مبادرة لإعادة تدوير إحرامات الحجاج.



وكانت وزارة الداخلية السعودية، قد أعلنت أنه بناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن استقرار الوضع الوبائي لفيروس كورونا (كوفيد-19) محليًا وعالميًا، فقد تقرر السماح بسفر المواطنين السعوديين إلى خارج المملكة من دون اشتراط التحصين باللقاح المضاد لفيروس كورونا.