مارسيليا الفرنسي يعلن مديره الفني الجديد

أعلن نادي مارسيليا الإنجليزي، اليوم الجمعة، عن تعيين المدير الفني الإسباني مارسيلينو مدرباً للفريق الأول لكرة القد بالنادي، وذلك خلفاً للكرواتي الراحل إيجور تودور.

مارسيلينو يعلق علي تعيينه مدرباً لمارسيليا

وقال مدرب مارسيليا الجديد : " أود أن أشكر مرسيليا على الثقة الممنوحة لي. شجعّت مناقشاتنا والمشروع بشأن الفريق على اتخاذ قرار مستنير ومدروس. مع كل فريق عملي، نحن مقتنعون بالمشروع. أعرف المسؤولية التي تمثلها هذه المهمة وسيكون التزامنا كاملاً".

ومع وصول مارسيلينو جارسيا تورال المعروف بمارسيلينو والذي لا يشرف على أي فريق منذ رحيله عن أتلتيك بلباو الإسباني في يونيو 2022، سيكتمل ثلاثي إسباني على رأس مرسيليا مع رئيس النادي بابلو لونجوريا ويده اليمنى خافيير ريبالتا.

وسبق أن أعرب لونجوريا مطلع الشهر الحالي عن رغبته في التعاقد مع مدرب يمتلك "طابع هجومي".

من جهته، قال ريبالتا: "يأتي وصول مارسيلينو في إطار الرغبة في استمرار مشروع النادي. أظهرت مناقشاتنا العديدة تصميمًا وتفهمًا مشتركًا. خبرته وشخصيته تتوافق مع المتطلبات على المستوى العالي".

ويخلف مارسيلينو "57 عامًا" تودور الذي اختار الرحيل عن الفريق نهاية الموسم المنصرم بعدما قاده الى المركز الثالث.

يذكر أن أشرف مارسيلينو على العديد من الاندية الاسبانية مثل إشبيلية (2011-2012) وفياريال (2013-2016) وفالنسيا (2017-2019) الذي أحرز معه كأس إسبانيا 2019 قبل أن ينتقل إلى بلباو مطلع 2021.

يذكر أن أعلن رئيس نادي مارسيليا، ثالث الدوري الفرنسي لكرة القدم، الإسباني بابلو لونجوريا أن المدرب الكرواتي إيجور تودور، لن يحتفظ بمنصبه في الموسم المقبل.

وقال لونجوريا البالغ 37 عاماً في مؤتمر صحفي قبل مباراة فريقه أمام أجاكسيو في المرحلة 38 الأخيرة من الدوري: "قبلنا واحترمنا رغبة مدربنا إيغور تودور في عدم مواصلة المغامرة الموسم المقبل". تم تعيين تودور (45 عاماً) فييوليو 2022 ليحل محل الأرجنتيني خورخي سامباولي.

من جانبه، أوضح إيجور: "لقد كان شرفاً لي أن أمضي عاماً في مثل هذا النادي، أن أكون جزءاً من هذه العائلة الكبيرة، مع جماهير لا نشاهد مثلها إلا قليلاً، طاقة في المدينة لا نراها إلا قليلاً".

وأضاف: "أترك النادي في وضع أفضل مما كان عليه عندما وصلت، في كثير من النواحي وأغادر بفخر"، و"لقد اتخذت هذا القرار بالرحيل لأسباب مهنية وخاصة. ليس لديّ اتفاق مع نادٍ آخر، لا أغادر لأنني غاضب من شخص ما".

وكان المدير الفني الكرواتي قد التقى برئيس النادي ، واستمرت المناقشات ي مع وكيله، بعد ذلك، كانت إدارة مارسيليا تأمل في الاحتفاظ به لموسم آخر، حتى لو بدا أن الكرواتي قد اتخذ قرار المغادرة.