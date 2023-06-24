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السبت 24 يونيو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

اقتصاد

أسعار الخضراوات اليوم السبت.. اعرف الكوسة بكام

سوق الخضار
سوق الخضار

 أسعار الخضار.. شهدت أسعار الخضراوات استقرارًا خلال تعاملات اليوم السبت في سوق العبور للجملة والأسواق المصرية، وسجل سعر الطماطم 6 جنيهات للكيلو، وسجلت سعر الفاصوليا نحو 25 جنيهًا.

 

 تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الخضار خلال تعاملات اليوم السبت في الأسواق المصرية وسوق العبور للجملة، وتحرص بوابة الوفد على تقديم خدماتها السعرية بصورة لحظية ويومية، لإرضاء متابعيها المهتمين بهذا الشأن، للوقوف على آخر المستجدات السعرية لأسعار السلع لاسيما الخضار، وجاءت أسعاره على النحو الآتي:

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 أسعار الخضراوات اليوم السبت في الأسواق المصرية:

الخضار

 طماطم 6 جنيهات.

 بطاطس 8 جنيهات.

 بصل 15 جنيهًا.

 كوسة 12 جنيهًا.

 جزر12 جنيهًا.

 فاصوليا 25 جنيهًا.

باذنجان أسود 15 جنيها.

 باذنجان رومي 8 جنيهات.

 باذنجان أبيض 12 جنيهًا.

 فلفل رومي 13 جنيهًا.

 فلفل ألوان 25 جنيهًا.

ملوخية 15 جنيهًا.

 خيار 12 جنيهًا.

 بسلة 25 جنيهًا.

 بامية 35 جنيهًا.

 كرنب 15 جنيهًا للقطعة.

 ثوم 20 جنيهًا.

 

 

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