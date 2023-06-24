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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

علاء أبوالقاسم: الفوز ببطولة إفريقيا خطوة لما هو قادم وسعيد بنتائج السيدات

علاء أبو القاسم
علاء أبو القاسم

أكد علاء أبوالقاسم المدير الرياضي للاتحاد المصري للسلاح ولاعب منتخب الشيش على رضاه بالنتائج التي قدمتها مصر ببطولة إفريقيا التي أقيمت خلال الفترة من 19 حتى 23 يونيو الجاري بصالات حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

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وتمكن لاعبو الفراعنة من السيطرة على منصات التتويج واستطاعوا الفوز بـ21 ميدالية بواقع 10 ذهبيات و5 فضيات و6 برونزيات وهي النتيجة الأفضل في تاريخ بطولات إفريقيا بالإضافة إلى أنها النتيجة الأفضل فيما يخص البطولات القارية في العالم.

وقال علاء أبوالقاسم بعد انتهاء البطولة:"ما قدمناه هي خطوات نسير عليها لنخوض كل بطولة بشكل أقوى من الأخرى ونسعى لمواصلة ذلك لأن حلمنا أكبر من بطولة إفريقيا".

وواصل:"أود أن أشكر الجهاز الفني والإداري للمنتخب وأخص بالشكر الجهاز الطبي الذي يساهم في اعداد اللاعبين بشكل جيد خاصة أن الموسم قد بدأ في شهر سبتمبر ونحن الآن في شهر يونيو وكان التحدي كبيرًا خاصة في نجاحهم في الحفاظ على لياقة اللاعبين حتى آخر يوم في البطولة".

وعن نتائج فرق السيدات قال:"هذا الموسم كان صعبا بالنسبة لهن خاصة لأن الضغوطات كانت كبيرة عليهن فيما يخص بطولة إفريقيا لأنها أحد أهم البطولات للتأهيل للأولمبياد".

وواصل:"كان الهدف مع السيدات هو التركيز على بطولة بعينها والبطولات المهمة وليس المشاركات الكثيرة التي قد لا نستفيد بها وهذا ما نجحنا به في النهاية وتمكنت فرق السيدات من تحقيق نتائج إيجابية بالبطولة".

وأكمل:"المنافسة أصبحت صعبة في إفريقيا وهذه من أصعب الفترات خاصة بعد عمليات التجنيس الكثيرة التي نشاهدها في العديد من الدول الإفريقية ولكن تمكنا من حصد ثلاث ميداليات ذهبية في الفرق وذهبية في فردي سلاح الشيش وكذلك نسعى لتصعيد اللاعبات صغار السن لاكتساب الخبرات".

وأردف:"على سبيل المثال شاركت العنود حجازي مع فريق سلاح السيف وتمكنت من المساهمة في فوز الفريق بالذهبية وهناك العديد من اللاعبات صغار السن الواعدات في الأسلحة الثلاث وأتوقع مع الوقت سيكون لدينا ثلاث فرق سيدات بنفس قوة الرجال دون وجود فارق بينهما".

وعن التحضيرات لبطولة العالم القادمة:"قمنا بإقامة معسكرًا قبل بطولة إفريقيا وسنخصص تحضيرات لكل سلاح ومعسكرات خاصة لبطولة العالم وستكون معسكرات خارجية وسنسافر بكل قوتنا بالإضافة لبعض اللاعبين صغار السن لتحضيرهم لبطولة العالم القادمة وسنسعى لتحقيق نتيجة إيجابية بها".

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