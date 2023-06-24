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السبت 24 يونيو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

تحرير 85 محضراً للمخابز المخالفة بالمنيا

الحملات التموينية
الحملات التموينية

كثفت الوحدات المحلية بمحافظة المنيا ،  الحملات التموينية على المخابز البلدية ، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك ، للوقوف على مدى الإلتزام بمواعيد التشغيل ، وجودة الرغيف المنتج، ومطابقته للمواصفات، وتطبيق القرارات التموينية الصادرة، ووصول الدعم إلى مستحقيه، وعدم التلاعب فى قوت الشعب، تنفيذا لتعليمات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، وفى هذا السياق، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاى شمال المحافظة حملة مكبرة على اصحاب المخابز البلدية  .

وأسفرت عن تحرير 39 محضرا تموينياً للمخابز المخالفة بقريتى " منبال ، إبوان "، تنوعت المخالفات بين (عدم نظافة، وعدم صرف بون، و نقص وزن ، وعدم إعلان عن الأسعار )، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى مركز و مدينة أبوقرقاص جنوب المحافظة ، قامت حملة مكبرة بتحرير 26 مخالفة للمخابز البلدية شملت ( نقص وزن، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة، وعدم صرف بون،عدم وجود سجل ، عدم إعلان عن الأسعار ).

وتمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة شمال المنيا، من تحرير 20 محضرا تموينيا ،خلال حملة تفتيشية رقابية علي المخابز البلدية بنطاق قرية طنبدي ، حيث جاءت المخالفات ما بين ( نقص وزن، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ، وعدم نظافة المخبز وأدوات العجن، وعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين ).

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