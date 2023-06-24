تحرير 85 محضراً للمخابز المخالفة بالمنيا

كثفت الوحدات المحلية بمحافظة المنيا ، الحملات التموينية على المخابز البلدية ، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك ، للوقوف على مدى الإلتزام بمواعيد التشغيل ، وجودة الرغيف المنتج، ومطابقته للمواصفات، وتطبيق القرارات التموينية الصادرة، ووصول الدعم إلى مستحقيه، وعدم التلاعب فى قوت الشعب، تنفيذا لتعليمات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، وفى هذا السياق، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاى شمال المحافظة حملة مكبرة على اصحاب المخابز البلدية .

وأسفرت عن تحرير 39 محضرا تموينياً للمخابز المخالفة بقريتى " منبال ، إبوان "، تنوعت المخالفات بين (عدم نظافة، وعدم صرف بون، و نقص وزن ، وعدم إعلان عن الأسعار )، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى مركز و مدينة أبوقرقاص جنوب المحافظة ، قامت حملة مكبرة بتحرير 26 مخالفة للمخابز البلدية شملت ( نقص وزن، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة، وعدم صرف بون،عدم وجود سجل ، عدم إعلان عن الأسعار ).

وتمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة شمال المنيا، من تحرير 20 محضرا تموينيا ،خلال حملة تفتيشية رقابية علي المخابز البلدية بنطاق قرية طنبدي ، حيث جاءت المخالفات ما بين ( نقص وزن، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ، وعدم نظافة المخبز وأدوات العجن، وعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين ).