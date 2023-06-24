إزالة 320 إشغالات للطريق العام بشوارع المنيا

تابع اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، حملات إزالة الاشغالات والتعديات على حرم الطريق العام ، مشدداً، على استمرار هذه الحملات لفرض هيبة القانون، وعودة الإنضباط والسيولة المرورية بالشوارع الرئيسية و الفرعية.

وأكد اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى، إن الوحدة المحلية نفذت حملة مكبرة على شوارع المدينة، أسفرت عن تحرير 320 مخالفة، تنوعت بين، ( إزالة إدارية، إشغال طريق) وتم رفع كافة الاشغالات من ( شارع العرفانى ، امتداد ش العرفانى قبلى ، ش تونى بك ) .

يأتي ذلك في إطار الاهتمام برفع كفاءة الطرق والشوارع الرئيسية، وعودة الإنضباط للشارع والطريق العام ، وإضفاء المظهر الجمالي والحضاري.