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السبت 24 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

إزالة 320 إشغالات للطريق العام بشوارع المنيا

حملة الإشغالات
حملة الإشغالات

تابع اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، حملات إزالة الاشغالات والتعديات على حرم الطريق العام ، مشدداً،  على استمرار هذه الحملات لفرض هيبة القانون،  وعودة الإنضباط والسيولة المرورية بالشوارع الرئيسية و الفرعية.

وأكد اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى، إن الوحدة المحلية نفذت حملة مكبرة على شوارع المدينة، أسفرت عن تحرير 320 مخالفة،  تنوعت بين،  ( إزالة إدارية، إشغال طريق) وتم رفع كافة الاشغالات من ( شارع العرفانى ، امتداد ش العرفانى قبلى ، ش تونى بك ) .

يأتي ذلك في إطار الاهتمام برفع كفاءة الطرق والشوارع الرئيسية، وعودة الإنضباط للشارع والطريق العام ، وإضفاء المظهر الجمالي والحضاري.

 

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