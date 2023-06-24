الشباب والرياضة تنظم سلسة ندوات ثقافية احتفالاً بذكرى ثورة 30 يونيو

ضمن الخطة الشهرية للنادي الثقافي ..

نظمت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب - الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية ، سلسلة من الندوات الثقافية بمراكز الشباب علي مستوى المحافظات ، وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة ٣٠ يونيو .

وإستضافت الندوات عدد من الخبراء الإستراتيجيين ، وذلك ضمن الخطة الشهرية للنادي الثقافي بمراكز الشباب بالمحافظات ، وبمشاركة أعضاء الأندية الثقافية .

وشملت السلسلة محافظة الغربية ، حيث تم تنفيذ الندوة بمقر مديرية الشباب والرياضة بالغربية ، و حاضر فيها فضيلة الشيخ الدكتور خالد خضر - وكيل وزارة الأوقاف بالغربية ، وفضيلة الشيخ حسام محمد - من علماء الأزهر الشريف.

وفي محافظة مطروح تم إقامة الندوة بمقر مديرية الشباب والرياضة بمطروح ، وأدارها الدكتور حمد شعيب - الباحث والمؤرخ ومدير عام قصر ثقافة مطروح سابقا.

وفي نفس السياق تم تنفيذ ندوة بمركز شباب مدينة دمياط ، بمحافظة دمياط ، و قدمتها سها ياسين - أستاذة التاريخ ، وتم تنفيذ ندوة بمحافظة المنيا بمقر مديرية الشباب والرياضة بالمنيا ، وألقاها خيري فؤاد محمد - نقيب المعلمين سابقا.

وفي محافظة أسوان تم تنظيم الندوةبمركز شباب بدر ، وأدارها الدكتور عبد المنعم سلطان أحمد ،كما تم تنفيذ ندوة بمحافظة الأقصر بمركز شباب القباحي ، وحاضر فيها عطيتو عبد الخالق - من وزارة التربية والتعليم.

فيما تناولت الندوات أهداف ثورة يونيو ، والوضع القائم قبل الثورة من جميع الاتجاهات الأمنية والإقتصادية والإجتماعية ، وعرض أهم الإنجازات على أرض الواقع من الناحية الصحية والبنية التحتية ، بالإضافة إلى مناقشة دور القيادة السياسية متمثلة في فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية في السير بخطوات متسارعة نحو إستكمال مسيرة التنمية والرخاء في كافة مناحي الحياة .

يذكر أن الندوات تهدف إلى غرس قيم المواطنة في نفوس الشباب وتوعيتهم بالتحديات التي تواجه الوطن وتعريفهم بالدور الذي قامت به قواتنا المسلحة في تنمية ووضع خطة تطوير شاملة للنهوض بالوطن.