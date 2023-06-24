الفنانة التشكيلية ياسمين أيمن تعلق على انتشار خبر وفاتها

"أنا معنديش عربية أساسًا"، بهذه الكلمات أكدت الفنانة التشكيلية ياسمين أيمن، أنها ليست الشخصية الحقيقية التي انتشر خبر وفاتها، وذلك على إثر حادث مروع بالتجمع الأول، والتي كانت تقود سيارة "بورش" بسرعة 200 كيلو، أدت إلى اصطدامها بالرصيف والأشجار، وفارقت الحياة على الفور.

ونتيجة تشابه الأسماء بين الفنانة ياسمين أيمن والضحية الحقيقية للحادث، انتشر خبر وفاة الفنانة التشكيلية وصورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما أدى إلى حدوث حالة من الرعب بين أقاربها وأصدقائها، الذين سارعوا بالاتصال بها وأسرتها للاطمئنان عليها.

وأوضحت أيمن، أن هناك تشابه أسماء بينها وبين الضحية التي تحمل اسم " ياسمين أيمن نبيل مصطفى"، من الزقازيق وتسكن في القاهرة ، وتعمل في إحدى شركات العقارات.

وقالت الفنانة ياسمين أيمن، إنها فوجئت بأصدقائها يتصلون بها ويبكون بعد سماع الخبر، مضيفة: مكنتش فاهمة في ايه واتصدمت لما شوفت صوري مالية السوشيال ميديا وعليها خبر وفاتي.

وناشدت رواد "السوشيال ميديا"، بالتوقف عن نشر صورها، قائلة: أنا ووالدتي أعصابنا تعبت من كتر الصور بتاعتي المنشورة وعليها خبر وفاتي، متابعة: الحمدلله اني كنت في البيت مع والدتي وشيفاني قدام عينيها، لأن لو كانت سمعت الخبر ده وانا مش موجودة كان ممكن يجرالها حاجة.