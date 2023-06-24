حدائق ومتنزهات كفر الشيخ تتزين لاستقبال المواطنين في عيد الأضحى

خدمات وألعاب وأنشطة ترفيهية

أنهت الحدائق العامة بمحافظة كفرالشيخ،استعداداتها لاستقبال أهالي المحافظة خلال الاحتفال بعيد الأضحى، بأعمال تعقيم وتطهير وتطوير، لتقديم أفضل الخدمات المقدمة للمواطنين، وتهيئة الجو المناسب للاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

واستعدت إدارة حديقة صنعاء بمدينة كفرالشيخ أكبر حديقة بالمحافظة لاستقبال أهالي المحافظة من المترددين عليها، وشهدت الحديقة أعمال تطوير لم تشهدها من قبل بزيادة المساحات الخضراء، وإضافة مدينة ملاهي تنوعت الألعاب بها، وتوفير كافة الخدمات للمواطنين ، وتضم الحديقة حمام سباحة وفندق ومطعم وبداخلها حديقة الحيوان والتي تشهد إقبالا كثيفا من أهالي المحافظة والمحافظات المجاورة.

كما شهدت الحديقة المركزية المجانية المجاورة لموقف كفرالشيخ الجديد ، أعمال تعقيم وتطهير، لاستقبال الأهالي في أول عيد تعمل بكامل طاقتها، وتوفير كل احتياجات المواطنين من مأكولات ومشروبات، وملعب نجيل طبيعي، وغيرهم من وسائل الترفيه.

وشهدت حديقة العائلات في مدينة فوه أعمال التطوير والتجميل للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للحديقة استعدادا للاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

كما شهدت حديقة الأسرة والطفولة في دسوق أعمال تطوير ، لاستقبال أهالي المحافظة للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، بإضافة عدد من الخدمات والألعاب والأنشطة الترفيهية، لاستقبال المعيدين لقضاء أوقات مميزة على ضفاف نهر النيل والاستمتاع بالرحلات النيلية.

وفي مدينة مطوبس، تم الإنتهاء من تجهيز الحدائق العامة، وحدائق وقناطر أدفينا، والرحلات النيلية بنهر النيل فرع رشيد، إضافة لأعمال النظافة اليومية، وأعمال التطهير والتعقيم.

ومن المتوقع أن يشهد مصيف بلطيم توافد عدد كبير من أهالي المحافظة والمحافظات المجاورة لقضاء أجازة عيد الأضحى المبارك، لتميز شواطئه بالهدوء ، وتوفير الخدمات ، إضافة إلى دعم المصيف بعد 5 سيارات إسعاف للتعامل مع أي حالات طوارئ.

الحدائق العامة بمحافظة كفرالشيخ

مصيف بلطيم

حديقة الأسرة والطفولة في دسوق