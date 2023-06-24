أسعار الذهب والسبائك صباح اليوم السبت في مصر

أسعار الذهب.. شهدت أسعار المشغولات الذهبية خلال التعاملات الصباحية اليوم السبت في الأسواق المصرية وأسواق الصاغة استقرارًا، لتقف عند القيمة السعرية لختام أمس، في ظل العطلة الأسبوعية لبورصة الذهب العالمية، والتي أنهت تعاملاتها الأسبوعية أمس عند مستوى 1920 دولارًا، على أن تعاود حركة التداولات يوم الإثنين المقبل.

وفي هذا السياق تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار المشغولات الذهبية بكل أنواعها والسبائك، من دون إضافة قيمة المصنعية إلى الجرام، والتي تختلف من تاجر لآخر ومن محافظة لأخرى، وفقًا لحجم وشكل كل قطعة ذهبية؛ وتتراوح قيمة المصنعية ما بين 3 إلى 7% تقريبًا من سعر الجرام.

وكانت أسواق الذهب المحلية، قد اختتمت تعاملات الأمس، بارتفاع 10 جنيهات في سعر الجرام، ليسجل عيار 21 نحو 2210 جنيهات، بعد أن افتتح التعاملات عند مستوى 2200 جنيه.

أسعار الذهب والسبائك في السوق المصرية اليوم السبت:

مشغولات ذهبية

سجل عيار 24 نحو 2525 جنيهًا.

سجل عيار 21 سعر 2210 جنيهات.

سجل عيار 18 نحو 1894 جنيهًا.

وسجل عيار 14 نحو 1473 جنيهًا.

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 17680 جنيهًا.

وبلغ سعر الأوقية ببورصة الذهب العالمية 1920 دولارًا.

سجل سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 نحو 2525 جنيهًا.

سجل سعر سبيكة الذهب 2.5 جرام عيار 24، نحو 6312 جنيهًا.

سجل سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات عيار 24 نحو 12625 جنيهًا.

سجل سعر سبيكة الذهب 10 جرامات عيار 24 حوالي 25250 جنيهًا.

سجل سعر سبيكة الذهب 20 جرامًا عيار 24 نحو 50500 جنيه.

سجل سبيكة الذهب وزن 30 جرامًا عيار 24 نحو 75750 جنيهًا.

سجل سعر سبيكة الذهب 50 جرامًا عيار 24 نحو 126250 جنيهًا.

سجل سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 نحو 252500 جنيه.

سجل سعر سبيكة الذهب وزن نصف كيلو عيار 24 حوالى مليون و262 ألف جنيه.

بلغ سعر سبيكة الذهب 1 كيلو عيار 24 نحو 2 مليون و525 ألف جنيه.

الاستثمار في الذهب:

يرغب الكثير من المستهلكين الاستثمار في الذهب لأسباب عدة من بينها المحافظة على القيمة، حيث يعتبر الذهب واحدًا من أفضل الأصول الاستثمارية التي تحافظ على قيمتها على المدى الطويل، حيث يمكن للمستثمرين الحصول على عوائد مرتفعة من خلال الاستثمار في الذهب، وتنويع المحفظة الاستثمارية، حيث يعد المعدن الأصفر من أفضل الأصول الاستثمارية التي يمكن للمستثمرين استخدامها لتنويع محفظتهم الاستثمارية، حيث يمكن للمستثمرين توزيع أموالهم بين الأسهم والسندات والعقارات والذهب، وهذا يساعد على تقليل المخاطر المرتبطة بالاستثمار.

وتجدر الإشارة أن أسعار الذهب اختلفت عن السابق بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وتوتر الأوضاع في المنطقتين العربية والأوروبية، لا سيما الحروب الأهلية والداخلية التي تشهدها المنطقة العربية الآن في منطقتي سوريا والسودان، مما استدعى هذا إلى قلة التصدير والتصنيع والتجارة في المنطقة العربية وبدول الجوار وتدهور أسعار العملات وأوقية الذهب.