تسليم مستشفى بيلا المركزي الجديد الأسبوع المقبل

للمعاينة وتسليماً ابتدائياً

أعلن محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نورالدين، الجمعة، انتهاء جميع أعمال التشطيبات النهائية لمستشفى بيلا المركزي الجديد، إذْ تم تحديد الأسبوع المقبل لزيارة لجنة من وزارة الصحة لمعاينة المستشفى وتسليمه تسليمًا ابتدائيًّا، للبدء فى تركيب الأجهزة والفرش لتدخل الخدمة قريبًا وتشغيلها تشغيلًا تجريبيًّا.

أوضح المحافظ، أن أعمال التشطيبات النهائية لمستشفى بيلا المركزي الجديد تم الانتهاء منها، وجارٍ تجهيز المستشفى بالتجهيزات الطبية، مضيفًا أنه شدد على سرعة الانتهاء وفقًا لتطبيق معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى ووفقًا للجدول الزمني الموضوع، وذلك استكمالًا لخطة رفع كفاءة المستشفيات، والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بمحافظة كفرالشيخ.

قال رئيس مركز ومدينة بيلا جمال ساطور، إنه تم الانتهاء من تركيب شبكة الغازات الطبية وأنظمة التكييف وأنظمة إنذار الحريق، فضلًا عن الانتهاء من المرافق كافة من مياه وصرف وصحي وكهرباء وغاز الطبيعي وخطوط التليفون استعدادًا للافتتاح خلال الفترة المقبلة، بجانب رفع كفاءة وتوسعة الطريق المواجه والشوارع الجانبية للمستشفى وتنظيم حركة الدخول والخروج وأماكن انتظار السيارات خارجها.

أشار ساطور، إلى أن المستشفى سيكون بمثابة إضافة قوية لمنظومة الصحة بمركز بيلا، وسيتيح توفير الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين، موضحًا أن المستشفى تم تزويده بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية لتحسين ورفع كفاءة الخدمة الصحية في القطاعات الطبية كافة المقدمة للمواطنين والتي تأتى في مقدمة اهتمامات الدولة، من خلال تطبيق أفضل المعايير في أٔداء الخدمات للمواطنين، موجهًا شكره وتقديره للواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، لدعمه وجهوده علي افتتاح المستشفي بأسرع وقت ممكن لخدمة أهالينا ببيلا.

أوضحت وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ الدكتور إلهام محمد، أنه جارٍ العمل على قدم وساق للانتهاء من الكثير من المشروعات الطبية المهمة وأبرزها المستشفى الجديد ببيلا والتي يتم تشييدها على أحدث النظم العلاجية، والتصميمات الخاصة بالمستشفيات الحديثة، للمساهمة فى حل الأزمات التي يعانى منها جميع مرضى مركز ومدينة بيلا والقرى المجاورة، بالإضافة إلى توفير كل الأجهزة والمستلزمات الطبية، والتي ستعد أحد أهم الصروح الطبية الضخمة بالمحافظة، وستقدم خدمات من التخصصات الطبية كافة.

أوضحت «إلهام»، أن مستشفي بيلا المركزي الجديد يضم 5 طوابق، بمساحة إجمالية تصل إلي 5200 متر، ويعد أهم صرح طبي حديث يقام على أرض مركز بيلا، وتضم 28 عيادة خارجية و24 حضانًا و11 سريرًا عناية مركزة و30 ماكينة غسيل كلوي و4 غرف عمليات، بالإضافة إلى أقسام للأشعة وصيدلية ومعامل تحاليل وبنك دم وخدمات أخرى متعددة، وذلك للمساهمة في الارتقاء بالمنظومة الصحية ويقدم خدمة طبية مميزة جدًّا لأهالي بيلا.