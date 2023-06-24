سعر الدولار صباح اليوم السبت

سعر الدولار.. شهدت العملة الامريكية خلال التداولات الصباحية اليوم السبت في البنوك المصرية وماكينات الـATM، استقرارًا سعريا مُنذ يوم الخميس الماضي وذلك بسبب الاجازة الاسبوعية للبنوك المصرية والبنك المركزي المصري، وبلغ سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري 30.83 جنيه للشراء مقابل 30.93 للبيع.

وفي هذا الصدد تنشر "بوالبة الوفد الإلكترونية" سعر صرف الدولار خلال تعاملات اليوم السبت في البنوك المصرية وماكينالت الصرف الالي، وجاء سعر العملة الخضراء اليوم على النحو الاتي:

سعر الدولار اليوم السبت في ماكينات الصرف الالي:

الدولار

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

وبلغ سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري 30.83 جنيه للشراء مقابل 30.93 للبيع.

بنك القاهره

في بنك القاهرة، سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم نحو 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 للبيع.

بنك أبو ظبي التجاري

وسجل سعر الدولار، مقابل الجنيه المصري اليوم، في بنك أبو ظبي التجاري 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 للبيع.

بنك البركة

وفي بنك البركة، استقر سعر الدولار اليوم عند 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 للبيع.

ميد بنك

وتداول سعر الدولار الأمريكي اليوم، مقابل الجنيه المصري في ميد بنك، عند 30.88 جنيه للشراء، مقابل 30.95 للبيع.

بنك سايب

وبلغ سعر الدولار كما جاء في الموقع الإلكتروني في بنك سايب 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 للبيع.

وفي السوق الموازية، هبط سعر الدولار في السوق السوداء من مستويات 39 و40 جنيه إلي 35.5 جنيه للشراء و36 جنيه للبيع مما يجعله قريبا من سعر السوق الرسمي، وهو ما يعد ضربة قوية للمضاربين بالعملة الخضراء في السوق السوداء.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات، 0.20 %، خلال اليوم إلى 102.31.

وارتفع اليورو 0.35 % إلى 1.0956 دولار، وزادت العملة الأمريكية 0.4 بالمئة أمام الين إلى 142.015 ين مع تعرض العملة اليابانية لضغوط بعدما كرر محافظ بنك اليابان يوم الأربعاء موقف البنك المركزي المتمسك بسياسته النقدية شديدة التيسير.

وانخفض الجنيه الإسترليني 0.17 بالمئة إلى 1.2741 دولار مقتربا من أدنى مستوياته في أسبوع.

وتراجع الدولار الأسترالي 0.07 بالمئة إلى 0.6782 دولار في طريقه لتسجيل خسائر لليوم الرابع على التوالي.