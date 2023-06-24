السبت 24 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

حوادث

وفاة شاب في حادث انقلاب دراجة نارية

دراجات نارية
دراجات نارية

لفظ عامل أنفاسه الأخيرة مُتأثراً بإصابته إثر سقوط دراجة نارية يستقلها بمياه ترعة البرانى  نطاق مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بلبيس.

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تلقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية إخطارًا بورود بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب تروسيكل بمياه ترعة البراني قبل الطريق الاقليمى، نطاق مركز بلبيس، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ.

وتبين من التحريات انقلاب تروسكيل قيادة عامل 40 سنة مقيم البرانى، بمياه الترعة نتيجة اختلال عجلة القيادة، ولقى مصرعه متأثرا بإصابته بتهتك بعظام الجمجمة.

تم الدفع بسيارة إسعاف ونقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بلبيس المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بالدفن وتسليم الجثمان لذويه عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.

إصابة 12 في حادث انقلاب ميكروباص في أسيوط

وفي سياقٍ مُتصل، شهد الطريق الصحراوى الشرقى اتجاه أسيوط، انقلاب سيارة ميكروباص على محمل بالركاب على الطريق عقب اختلال عجلة القيادة بيد السائق نتج عن الحادث إصابة 12 شخصا بإصابات متفرقة بالجسم تم نقلهم للمستشفى الجامعى لتلقى العلاج اللازم.

كانت الأجهزة المعنية بسوهاج قد تلقت بلاغا بوقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوى الشرقى بحوار كافيتريا الرواد تم الدفع بالمعدات إلى مكان الحادث وتم رفع أثار الحادث من على الطريق وتم إعادة حركة السير عقب توقفه جزئيا.

وبالفحص تبين من خلال الفحص والمعاينة بإنقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي إتجاه محافظة أسيوط بجوار كافتيريا رواد العرب عقب إختلال عجلة القيادة بيد السائق نتج عن الحادث إصابة ح . ص . ع 36 سن بكدمات متفرقه بالجسم، إصابة ص . ع . ص 65 سنة بجرح  قطعي بالجبهة وإشتباه ما بعد الإرتجاج، وإصابة ع . ص . ع 24 سنة بكدمات متفرقه بالجسم، وإصابة ع . أ . ج 43 سنة بكدمات متفرقه بالجسم، وإصابة م . ح . ع 13 سنة بكدمات متفرقه بالجسم، وإصابة ا. ه . ح 39 سنة بكدمات متفرقه بالجسم، وإصابة أ . ع . ع 32 سنة بكدمات متفرقه بالجسم، وإصابة أ . ع . أ ، 27 سنة وم. م . م 23 سنة بكدمات متفرقة بالجسم، وإصابة م . ع . م 24 سنة بإشتباه كسر بالكتف الأيمن، وإصابة م . ع . ط 65 سنة بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، وإصابة ا . ع . أ 43 سنة بكدمات متفرقة بالجسم.

تم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعى لتلقى العلاج اللازم وتم الدفع بالقوات إلى مكان الحادث وتم رفع أثار وتمت إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

 

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