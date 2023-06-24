إصابة 8 عمال في حادث سير بمنشأة القناطر

تعرض 8 عمال للإصابة بسبب حادث انقلاب سيارة ربع نقل أعلى طريق إسكندرية الصحراوى فى منطقة منشأة القناطر، ونقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة.

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وكانت غرفة عمليات النجدة بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق فى منشأةالقناطر، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى موقع الحادث و الخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، ووصلت سيارات الإسعاف إلى محل الحادث لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتبين من خلال الفحص المبدئي اختلال عجلة القيادة من السائق ما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق، وإصابة 8 أشخاص.

مصرع شخص وإصابة 5 في حادثي بوادي النطرون

وفي سياقٍ مُتصل، لقى شخص مصرعه وأصيب 5 آخرون، اليوم السبت، إثر وقوع حادثى سير بمركز وادى النطرون فى محافظة البحيرة.

وكانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بتلك الحوادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوي دائرة مركز وادى النطرون، وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص بكسور وجروح مختلفة، وتم نقلهم إلى المستشفى المركزى لإسعافهم.

كما لقى "ج .س .ح" 50 سنة سائق، مصرعه إثر انقلاب سيارة نقل بطريق العلمين- وادى النطرون، وتم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادى النطرون المركزى.

كما شهد مركز وادى النطرون مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين بكسور وكدمات متفرقة بانحاء الجسم اثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بصحراوى البحيرة.

وعلى جانب آخر، استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شهود عيان، لكشف ملابسات مصرع طفلين صعقا بالكهرباء، في إحدى قرى العياط، وتبين أن الطفلين أثناء اللهو تعرض للصعق من كولدير مياه، مما أسفر عن مصرعهما في الحال.

استمع رجال المباحث لأقوال أفراد من أسرة الطفلين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مصرع طفلين في قرية بالعياط، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين أن طفلين أثناء اللهو، وشرب المياه من كولدير، أصيبا بصعق كهرباء، مما أسفر عن مصرعهما، وتم نقل الجثتين لثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.