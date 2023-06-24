تحريات المباحث تنفي وجود شبهة جنائية بحريق مخزن بأوسيم

توصلت تحريات رجال المباحث بالجيزة، إلى عدم وجود شبهة جنائية فيما يخص حريق اشتعل بمخزن بمنطقة أوسيم، وأشارت التحريات الأولية إلى أن ماس كهربائي أدى لاشتعال الحريق دون إصابات.

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وكان رجال المباحث فد عاينوا المخزن وتبين أنه خاص بالأدوات الصحية، وتم إعداد تقرير بالتلفيات والخسائر التي لحقت بمحتوياته، والاستماع لأقوال مالكه، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

وكان بلاغ قد ورد لغرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، باشتعال حريق في مخزن بمنطقة أوسيم، انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن الحريق اندلع بمخزن أدوات صحية، ونجحوا في السيطرة عليه وإخماده، قبل امتداد النيران لطوابق العقار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

السيطرة على حريق نشب في إمبابة

وفي سياقٍ مُتصل، تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى شارع الحداد بمنطقة إمبابة، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه دون إصابات، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة إمبابة، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه.

وعلى جانب آحر، تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بمنطقة أبو النمرس، نتيجة لانفجار أسطوانة بوتجاز ، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه ونتج عنه إصابة شخص ونقله إلى المستشفى.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة أبو النمرس ، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة .

وفي سباق آخر تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل مخزن أدوات صحية بمنطقة أوسيم، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن فى منطقة أوسيم، وتم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه .