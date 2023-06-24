اليوم.. استكمال مُحاكمة 4 متهمين بإنهاء حياة طبيب

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، محاكمة 4 متهمين بإنهاء حياة طبيب بالتجمع الخامس لسرقته.

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وكشف أمر إحالة المتهمين أنهم بدائرة قسم التجمع الخامس بمحافظة القاهرة، أن 2 من المتهمين قتلا المجني عليه عمداً بغير سبق إصرار أو ترصد ؛ بأن نسجوا له مخططا محكما أعدوه سلفًا مع المتهمين الأخيرين، ضامرتين الشر في نفسيهما لسلب مالي ضحيتهم، فكمنت الأولى خارجه و خَلَت به الثانية و راودته عن نفسه.

أضاف أمر الإحالة أنه وما أن انطلت عَلَيْهِ حيلتها تجرد من ثيابه، فهمت في تكبيله فسبر غور حيلتها فقاومها، فهرعت لتمكن الأولى من دلوف مسكنه، فعاونتها و أبرحتاه ضربا بأنحاء متفرقة من جسده حتى خارت قواه واستبد به الردى ففرغت طاقته، فوثقتا يديه وقدميه، وكمموا فاء بأدوات أعدنا إياها سلفًا وهي قفازان ولاصق طبي وسلك كهربائيا من مسرح الواقعة، لشل مقاومته و الحول دون استغاثته، وقامتا بخنقه مُستخدمتين في ذلك أدوات أوشحة آت وصفها قاصدتين من ذلك إزهاق روحه، فأحدثنا به إصابته المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

إحالة 4 متهمين بقتل حارس أمن في مركز علاج للإدمان

وفي سياقٍ مُتصل، قررت نيابة جنوب القاهرة إحالة 4 أشخاص لمحكمة الجنايات بتهمة قتل فرد أمن لمركزعلاج إدمان بالمقطم في محاولة منهم للهرب من المصحة.

تلقى قسم شرطة المقطم إخطارا من أحد المستشفيات بدائرة قسم الشرطة بوصول شاب مصاب بتهشم بالرأس ووفاته، وبالانتقال تبين العثور على جثة حارس أمن يدعى "أحمد.س" في العقد الثالث من العمر، وتبين من التحريات والتحقيقات أن 4 مدمنين أنهوا حياة حارس أمن في مصحه لعلاج الإدمان بمنطقة المقطم حتى يتمكنوا من الهرب.

وكشفت التحريات بأن المجني عليه حارس أمن بإحدى مصحات علاج الإدمان بدائرة القسم، مضيفة أن 4 مدمنين حاولوا الهرب وعندما فشلوا اعتدوا عليه بقطع خشبية، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وعرضهم على النيابة العامة التي قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

وتكثف أجهزة وزارة الداخلية جهودها بهدف القبض والإيقاع بكافة المجرمين حول الجمهورية، وهو الأمر الذي ينعكس بدوره على الوطن والمواطنين.