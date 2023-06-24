ندوة عن حب الوطن لذوي القدرات والهمم ببني مزار

تابعت إدارة الشباب والرياضة ببني مزار شمال محافظة المنيا ، قيام مركز شباب اشروبة بتنظيم ندوة تثقيفية توعوية تحت عنوان ((حب الوطن )) وذلك لفئة ذوي القدرات والهمم ، بحضور أعضاء مركز الشباب والمترددين .

وتحدث محاضر الندوة التثقيفية والتوعوية ، والتي تمحورت بنودها حول كيفية بناء مواطن صالح ، يستطيع أن يسهم في تقدم المجتمع و رفعته ، مجابها لكافة محاولات التشكيك في إنجازات الدولة المصرية ، والدفاع عن تراب الوطن ، وذلك بتواجد كل من، مشرفة النشاط صباح عويس ، رئيس مجلس الإدارة صلاح ابراهيم ،مدير المركز طارق ابراهيم سني

ويأتي ذلك بتوجيهات وزير الشباب والرياضة دكتور أشرف صبحى ، ومدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمنيا مندي محمد عكاشة ، ووكلاء المديرية للشباب والرياضة، وإشراف ومتابعـــة مدير إدارة الشباب والرياضة ببنى مزار حربي حسن حسن ، وبحضور المنسق الإعلامي للإدارة عزه جلال حسن أبو بكر