السبت 24 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

ندوة عن حب الوطن لذوي القدرات والهمم ببني مزار

جانب من فعاليات الندوة
جانب من فعاليات الندوة

تابعت إدارة الشباب والرياضة ببني مزار شمال محافظة المنيا ، قيام مركز شباب اشروبة بتنظيم ندوة تثقيفية توعوية تحت عنوان ((حب الوطن )) وذلك لفئة ذوي القدرات والهمم ، بحضور أعضاء مركز الشباب والمترددين .

 وتحدث محاضر الندوة التثقيفية والتوعوية ، والتي تمحورت  بنودها حول كيفية بناء مواطن صالح ، يستطيع أن يسهم في تقدم المجتمع و رفعته ، مجابها لكافة محاولات التشكيك في إنجازات الدولة المصرية ، والدفاع عن تراب الوطن ، وذلك بتواجد كل من، مشرفة النشاط صباح عويس ، رئيس مجلس الإدارة صلاح ابراهيم ،مدير المركز طارق ابراهيم سني

ويأتي ذلك بتوجيهات وزير الشباب والرياضة دكتور أشرف صبحى ، ومدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمنيا مندي محمد عكاشة ، ووكلاء المديرية للشباب والرياضة،  وإشراف ومتابعـــة مدير إدارة الشباب والرياضة ببنى مزار حربي حسن حسن ، وبحضور المنسق الإعلامي للإدارة عزه جلال حسن أبو بكر

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