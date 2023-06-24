السبت 24 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

لعدم إتباع عوامل السلامة.. غلق حمام سباحة بنى مزار لمدة أسبوع

جولة المتابعة
جولة المتابعة

أقرت اللجنة الخاصة بمتابعة تطبيق حمامات السباحة بمحافظة المنيا ، لتطبيق الاكواد التى أقرتها وزارة الشباب والرياضة والإتحاد المصرى للغوص والانقاذ ،لإتباع عوامل الأمن والسلامة، والمشكلة من مندى محمد عكاشة مدير عام المديرية رئيسا ، احمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة ، مدحت ربيع مدير إدارة المنشأت الرياضية ، الدكتور أحمد جمعة مدير الهيئات الرياضية ، بغلق حمام السباحة بمركز شباب بنى مزار لمدة أسبوع .

وذلك لعدم تطبيقة لأكواد السباحة ، والتى تم نشرها مسبقا وعدم مراعاة عوامل الأمن والسلامة فى ذلك ، وحرصا على سلامة المترددين فقد تم الغلق ، على أن تشكل لجنة لمتابعة الحمام بعد اسبوع ، للتعرف على اتباع التعليمات وتطبيق الاكواد الخاصة بعوامل الأمن والسلامة ، وتنفيذ ما تم من تعليمات وملاحظات وقائية أقرتها اللجنة .

ويأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ،اللواء اسامه القاضى محافظ المنيا ،امندى محمد عكاشة مدير عام المديرية .

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