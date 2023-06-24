لعدم إتباع عوامل السلامة.. غلق حمام سباحة بنى مزار لمدة أسبوع

أقرت اللجنة الخاصة بمتابعة تطبيق حمامات السباحة بمحافظة المنيا ، لتطبيق الاكواد التى أقرتها وزارة الشباب والرياضة والإتحاد المصرى للغوص والانقاذ ،لإتباع عوامل الأمن والسلامة، والمشكلة من مندى محمد عكاشة مدير عام المديرية رئيسا ، احمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة ، مدحت ربيع مدير إدارة المنشأت الرياضية ، الدكتور أحمد جمعة مدير الهيئات الرياضية ، بغلق حمام السباحة بمركز شباب بنى مزار لمدة أسبوع .

وذلك لعدم تطبيقة لأكواد السباحة ، والتى تم نشرها مسبقا وعدم مراعاة عوامل الأمن والسلامة فى ذلك ، وحرصا على سلامة المترددين فقد تم الغلق ، على أن تشكل لجنة لمتابعة الحمام بعد اسبوع ، للتعرف على اتباع التعليمات وتطبيق الاكواد الخاصة بعوامل الأمن والسلامة ، وتنفيذ ما تم من تعليمات وملاحظات وقائية أقرتها اللجنة .

ويأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ،اللواء اسامه القاضى محافظ المنيا ،امندى محمد عكاشة مدير عام المديرية .