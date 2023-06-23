فريق مستشفى العجمى بالإسكندرية ينجح فى تثبيت عظام " اليزراوف " بساق مريض

أجرى فريق طبي أول جراحة من نوعها بتقنية "اليزراوف" داخل مستشفى العجمى التخصصي بالإسكندرية التابع لأمانة المراكز الطبية في وزارة الصحة، لنقل وتثبيت عظام ذات كسور معقدة في ساق مريض.

ووفقا للدكتور صلاح الحصاوي، مدير مستشفى العجمي التخصصي تعتمد تقنية ليزاروف على جهاز يعمل كمثبت خارجي حلقي يستخدم في جراحة العظام لعلاج الكسور المعقدة أو المفتتة، ويستخدم أيضًا في عملية إطالة العظام وتقويم تشوهات الأطراف، يتكون من حلقات معدنية مثقبة وأسلاك جراحية ومفاصل معدنية، مما يسهل استخدامه كجهاز تثبيت خارجي حلقي في علاج العديد من الكسور المعقدة، وغير الملتئمة، وحالات تطويل العظام القصيرة، وإصلاح التشوهات العظمية، وتعويض العظام المفقودة بتقنية نقل العظام.

وتمثلت الجراحة في تثبيت كسر غير ملتئم مصحوب بعدوى بكتيرية لشاب يبلغ من العمر 22 عاما، والذي كان أجرى عدة عمليات غير ناجحة لمدة عام، حتى جرى استقباله بمستشفى العجمي والتدخل الجراحي بواسطة جهاز "اليزاروف".

ونجح الفريق الطبي بمستشفى العجمي التخصصي بالإسكندرية في إجراء الجراحة التي استمرت 3 ساعات، تضمنت تنظيف الجرح ونقل رقعة عظمية من الحوض لتعويض العظام المتآكلة بالساق وصولا إلى تثبيت الكسر بتقنية "اليزاروف".

وضم الفريق الجراحي الدكتور محمد عبدالقادر، رئيس قسم جراحة العظام، والدكتور كريم مختار، استشاري جراحة العظام، بمستشفى رأس التين، والدكتورة أسماء حسن، أخصائي التخدير، بمعاونة فريق متخصص من صيادلة العمليات كل من الدكتورة سمر أحمد، رئيس قسم الصيادلة الدكتورة الشيماء أحمد، والدكتورة منى جمعة، والدكتورة هند نصار.

يشار إلى أن كسور وتشوهات العظام تعد من أكثر المشكلات التي يواجهها أطباء وجراحو العظام، وبعض هذه الحالات قد تمثل خطورة بالغة على حياة المريض، أو على أدائه العملي والوظيفي، ومعظم حالات كسور العظام البسيطة يتم علاجها إما عن طريق الجبائر الجبسية المستخدمة في علاج الكسور أو تدخل جراحي عن طريق استخدام صفائح أو شريحة معدنية من أجل تثبيت الكسر.

ولكن عندما تصبح الكسور مفتتة إلى عدة قطع فيكون لدى المريض تشوهًا حادًا في العظام أي أنه يكون هناك قصر في الطرف المصاب فتصبح الحاجة إلى إجراء تدخل جراحي عند طريق عمل مثبت خارجي مثل تقنية اليزراوف.