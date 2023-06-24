جمعية عمومية طارئة لزيادة معاشات المحامين

قال محمد راضى مسعود، عضو مجلس نقابة المحامين، إن النقابة نجحت فى ربط وديعة بقيمة 100 مليون جنيه بالبنك الزراعى وفائدة بقيمة 18% وستقوم النقابة إثر تلك الخطوة بعقد جمعية عمومية طارئة فى أكتوبر القادم لبحث زيادة قيمة المعاشات وزيادة موارد النقابة من خلال الدمغة وأسعار الاشتراكات.

وأشار «مسعود» إلى أن النقيب العام الأستاذ عبدالحليم علام قدم هدية لأصحاب المعاشات من خلال ربط الوديعة من أجل زيادة المعاشات، كما أنه سيعلن عن عيدية للمحامين قبل عيد الأضحى المبارك.

وأوضح «مسعود» أن النقابة تسعى حالياً لتجهيز المركز الطبى بمدينة 6 أكتوبر لافتتاحه فى أقرب فرصة لخدمة المحامين وأسرهم، حيث تبلغ مساحة المركز نحو 4 آلاف متر مربع، ويتكون المركز من ثلاثة طوابق، ومن المقرر الانتهاء من الإنشاءات فى غضون 18 شهرًا طبقًا للخطة الموضوعة.

وأوضح «مسعود» أن لجنة الفكر القانونى بدأت زيارة المحافظات لتلقين شباب المحامين المعلومات العملية التى سيعتمدون عليها أثناء عملهم ونصح مسعود المحامين بحضور الندوات القانونية، والاستفادة منها، مؤكداً عقد المزيد منها بصفة دورية فى مختلف أفرع القانون خلال الفترة المقبلة بمختلف النقابات الفرعية.

ونوه «مسعود» إلى أن النقابة تقوم بتحصيل أتعاب المحامين من وزارة العدل بعد أن كانت مهدرة لسنوات، كما تم الاتفاق مع وزارة العدل على عقد برتوكول من أجل توحيد قيمة الرسوم داخل المحاكم.