نقل مقابر صلاح سالم المتهالكة إلى "الخالدين" وتطوير المنطقة بحدائق ومتنزهات

تفقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء مقابر صلاح سالم، تنفيذا لتكليفات الرئيس بإنشاء مقابر الخالدين وتطوير المنطقة



وقال رئيس الوزراء فى تصريحات صحفية خلال الزيارة انه لن يتم بناء اية مباني على المقابر وانما سيتم اقامة حدائق ومتنزهات يكون شكلها حضاري او مجموعه من الطرق لحل مشاكل المرور في العاصمه ،مشيرا اننا لا نستطيع ان نعمل اكثر من هذا دينيا ولا يمكن ان نترك هذة المنطقة بهذا الشكل وسط القاهره، مشيرا الى ان طبيعه المنطقه باعتبارها منخفضه فانها تجمع المياه والنقابر اصبحت غارقة بها .



واكد رئيس الوزراء ان رؤيتنا ان نعرف شكل الازمه والتصور باننا ننقل المقابر التي اصبحت لا تصلح الى اماكن اخرى انسانيه ونعيد تطوير هذه المنطقه .



واشار الى مقبره الزعيم احمد عرابي والتي اصبحت في حاله يرثى لها ولا يمكن ان تكون بهذا الشكل وبالتالي اننا نسعى ان يكون مقبرته في مكان يليق بها ،وبالتالي كان توجيه القياده السياسية بان يكون التطوير على اعلى مستوى ويكون مزارا لنا جميعا كمصريين نفتخر به ونرفع كفاءه القاهره القديمة ونعلم اطفالنا تاريخنا .



واشار رئيس الوزراء الى ان هناك مقابر قديمة وشكلها تاريخي وحضاري بعضها لا يدخل في التطوير،مشيرا الى تطوير المقابر التاريخيه وذات القيمه .



وقال رئيس الوزراء الى ان هناك مقابر كانت رخام ولكن تحتها مياه والمقبره انهارت ويمكن ان ننقلها بنفس الشكل ولكن بمستوى لائق ونجمع فيها من هؤلاء الزعماء وبعضهم كان في قيادات الجيش المصري فى القرن التاسع القرن العشرين وبالتالي نحافظ على قيمتهم وعظمتهم كجزء من التاريخ في مقبره الخالدين الجديده وسيكون البدائل ان يتم عرض متحفي لهم



وقال رئيس الوزراء انه لا يمكن ان ندمر هذا التراث ونحن اكثر حرصا على المحافظه عليه ونضع سيناريوهات وبدائل مختلفه للتعامل مع بعض المناطق .



واكد رئيس الوزراء ان هذا المشروع الكبير نسعى الى تطويره ورفع كفائتة فى اطار تطوير التاريخية