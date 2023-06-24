خريطة التحويلات المرورية بعد الغلق الكلي لنفق الواحات

يبحث الكثير من المواطنين عن خريطة الطرق السهلة والآمنة عند الخروج للعمل، حيث أعلنت الإدارة العامة للمرور التابعة لوزارة الداخلية، إجراء غلق كلي لنفق الواحات من صباح اليوم السبت.

وجاء ذلك بسبب تنفيذ أعمال رفع الكمر المعدني الخاص بكوبري الأتوبيس الترددي الذكي (B.R.T) تحديداً أعلى نفق طريق الواحات دائري مدينة 6 أكتوبر بطريق الواحات في الاتجاه القادم من مدينتي (دريم- الفردوس) اتجاه طريق الفيوم.

تحويلات مرورية

يأتي ذلك ضمن مشروع محطات الأتوبيس التردد الذكي على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، الأمر الذي يستلزم الغلق الكلي لنفق الواحات صباح يوم السبت الموافق 2023/6/24 من الساعة الواحدة صباحاً حتى الساعة السادسة صباحاً.

التحويلات المرورية البديلة لغلق طريق الواحات

أما عن التحويلات المرورية البديلة لغلق طريق الواحات، فإنه يتم إجراء بعض التحويلات على النحو التالي:

القادم من مناطق دريم والفردوس ويرغب بالسير اتجاه الطريق الدائري يستكمل السير بطريق الواحات أعلى النفق حتى فتحة الدوران الثانية الكائنة بعد نفق طريق الواحات.

الدوران والعودة مرة أخرى بطريق الواحات واستكمال السير وصولاً حتى مطلع الطريق الدائري.

فيما تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

تحويلات مرورية

ضبط 285 دراجة نارية مخالفة

والجدير بالذكر أنه قد تمكنت الإدارة العامة للمرور من ضبط 285 دراجة نارية مخالفة وحررت 22839 مخالفة مرورية متنوعة في حملات مكبرة شنتها خلال ال 24 ساعة الماضية لرصد المخالفات وتجنب وقوع الحوادث وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

فيما تعزز الإدارة العامة للمرور من حملاتها الموسعة تحت إشراف مساعد وزير الداخلية للمرور، والتي استهدفت شوارع وميادين المحافظات، مع انتشار الخدمات المرورية أعلي الطرق والميادين.

وتنشر الإدارة الخدمات المرورية أعلى محاور القاهرة للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصودنها.

وقد تم استهداف المخالفات المرورية كافة، ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء، وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وشرطة المرور، وشرطة المرافق، وممثلى الجهات المعنية كافة، استعدادًا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.

تحويلات مرروية

وحرص مساعد وزير الداخلية للمرور صباح اليوم على تفقد ومتابعة الخدمات المرورية والأمنية المعينة على جميع الطرق الرابطة بين المحافظات، والارتكازات الأمنية بالطرق السريعة، وشدد على تأمين رحلات المواطنين.

ويذكر أنه قد نظمت الإدارة خطة توزيع رجال المرور بالعاصمة لشن حملات مرورية مكبرة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور.

كما سيتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.