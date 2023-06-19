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الإثنين 19 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

حوادث

رادار المرور يلتقط 1175 مخالفة تجاوز للسرعة

حملة مرورية
حملة مرورية

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن تنفيذ عدد من الحملات المرورية بالتنسيق مع إدارات المرور في مديريات الأمن المختلفة بهدف تحقيق الانضباط المروري وتطبيق قوانين ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين.

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 وأسفرت جهود هذه الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من المخالفات وهي كالتالي:

1175 مخالفة لتجاوز السرعة المقررة.

245 مخالفة للسير بدون تراخيص قيادة وتسيير.

39 دراجة نارية مخالفة.

25 مخالفة لوقوف السيارات بشكل عشوائي.

كما تم ضبط 85 مخالفة لشروط الترخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الصدد.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية، وقد تم تعزيز تواجد الإدارة العامة لمرور القاهرة في الشوارع والميادين، وذلك من خلال انتشار الخدمات المرورية على أعلى المحاور لتسهيل حركة السيارات وإزالة أي أعطال مرورية أو حوادث تعوق الحركة.

 كما تم تكثيف حملات رجال المرور في مختلف مناطق العاصمة لرصد جميع المخالفات المرورية وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور.

وتركزت الحملات المرورية أيضًا في محافظة الجيزة لرصد المخالفات وفرض الانضباط المروري على المواطنين، وللحد من حوادث السير الناجمة عن السير عكس الاتجاه أو الانتظار الخاطئ على الطرق السريعة.

وجرى تنفيذ حملات مكثفة على الطرق ال السريعة بهدف الحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدرات، حيث تم تكثيف استخدام أجهزة الرادار ونشر سيارات الإغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية. وتم أيضًا تعزيز تواجد الخدمات المرورية على الطرق بهدف زيادة عمليات مراقبة المحاور لمنع حدوث ازدحامات مرورية.

تواصل الإدارة العامة للمرور جهودها في تحقيق الانضباط المروري وفرض القانون، وستستمر في تنفيذ حملات مرورية لضبط المخالفات وتطبيق القوانين المرورية. يهدف ذلك إلى تعزيز السلامة المرورية وحماية حياة السائقين والمشاة، وتسهيل حركة المرور في الشوارع والطرق.

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