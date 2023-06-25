تكريم ٢٠٠ حافظ للقرآن الكريم بمسجد ابن دقيق العيد بقوص

أقام مسجد على بن دقيق العيد بمدينة قوص جنوب محافظة قنا، حفلا دينيا كرم من خلاله اكثر من ٢٠٠ من حفظة القرآن الكريم، مما فازوا بالمسابقة الأخيرة التى نظمها المسجد بأربعة أقسام لحفظ القرآن " القرآن كاملا ونصف القرآن وعشرة أجزاء وأجزاء خواتم المصحف الشريف.

حضر الحفل الشيخ شعبان النحاس مفتش عام الوعظ بمديرية أوقاف قنا والشيخ محمود سعد نائبا عن الشيخ عمرو الهوارى مدير عام إدارة أوقاف قوص والقارىء الشيخ محمد ابراهيم الخواجا والشيخ محمد عبدالعال مدير إدارة شؤون القرآن الكريم باوقاف قوص والشيخ محمود صابر مفتش مساجد قوص فى ضيافة الشيخ محمد رمضان أمام وخطيب مسجد على بن دقيق العيد .

بدء الحفل بتلاوه قرآنية لفضيلة الشيخ محمد ابراهيم الخواجا ثم كلمة ترحيب للحضور ألقاها أمام المسجد شكر فبها الحضور والأطفال المكرمين وأولياء أمورهم مؤكدا أنه من لايشكر الناس لا يشكر الله سبحانه وتعالى حيث شكر اهالى المنطقة والمساهمين والقائمين على تنظيم الحفل كما تخلل الحفل عدة فقرات للانشاد الدينى للأطفال الفائزين بالمسابقة .

من جانبه وجه الدكتور شريف رشدى عضو مجلس إدارة مسجد على بن دقيق العيد الشكر للقائمين على الحفل مشيدا بالدور الفاعل للشيخ محمد رمضان أمام المسجد من خلال دعم أنشطة التواصل المجتمعى بين المسجد واهالى المنطقة الامر الذى انعكس على كثرة رواد المسجد خصوصا الأطفال بالمراحل العمرية الصغيرة .