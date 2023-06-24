أسعار صرف الدولار اليوم في محال الصرافة

سجلت أسعار الذهب، بالأسواق المحلية ومحلات الصاغة، حالة من الاستقرار النسبي مع بداية تعاملات اليوم السبت، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، مستوى 2150 جنيهًا للجرام من دون إضافة مصنعية مع استمرار هدوء الطلب على الذهب في مصر.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 2457 جنيهًا.

عيار 21 يسجل 2150 جنيهًا.

عيار 18 يسجل 1843 جنيهًا.

الجنيه الذهب 17200 جنيه.

تتداول أسعار الذهب الفورية وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 1926 دولار للأونصة بعد أن انخفض بنسبة 0.3% يأتي هذا بعد أن انخفض يوم أمس وسجل أدنى مستوى منذ 3 أشهر عند 1919 دولارًا للأونصة.

حتى الآن المحاولات مستمرة من قبل أسعار الذهب لكسر مستوى الدعم عند 1930 دولارًا للأونصة بعد أن فشل الذهب في إيجاد أي دعم يدفعه إلى عكس حركته نحو الأعلى والابتعاد عن هذه المنطقة السعرية الحرجة.