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السبت 24 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

موعد مباراة الأهلي ومنتخب السويس في كأس مصر

بوابة الوفد الإلكترونية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة منتخب السويس في إطار مناسات دور الـ32 ببطولة كأس مصر للموسم الحالي.

ويستهل الأهلي مشواره في كأس مصر بمواجهة منتخب السويس بمعنويات عالية بعد التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا واستعادة قمة الدوري المصري، حيث ستبحث كتيبة مارسيل كولر على مواصلة الأرقام والإنجازات وإضافة لقب جديد لخزائن القلعة الحمراء بينما يسعى منتخب السويس للظهور بشكل مشرف أمام بطل أفريقيا.

وتقام مباراة الاهلي ومنتخب السويس مساء غدا الأحد في تمام الثامنة والنصف بتوقيت القاهرة وستذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

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البنك الأهلي يتأهل إلي ربع نهائي كأس مصر بعد الفوز علي طلائع الجيش

رفض الجهاز الفني لفريق الأهلي منح اللاعبين أي راحة بعد مباراة حرس الحدود حيث واصل  الأهلي تدريباته مساء الجمعة على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة منتخب السويس في دور الـ٣٢ لبطولة كأس مصر المقررة على استاد القاهرة.

وأدى لاعبو الأهلي الذين شاركوا في مباراة حرس الحدود تدريبات استشفائية للتخلص من الإجهاد العضلي، فيما خاض باقي اللاعبين مرانًا كاملًا اشتمل على جزء بدني وتدريبات الكرة.

وشارك محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف رباعي حراسة المرمى في تدريبات منفردة، تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

ويتصدر الأهلي ترتيب جدول مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 65 نقطة ويفصله نقطة عن بيراميدز صاحب المركز الثاني علما بان الاهلي له 5 مباريات مؤجلة.

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