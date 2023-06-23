البنك الأهلي يتأهل إلي ربع نهائي كأس مصر بعد الفوز علي طلائع الجيش

حقق فريق البنك الأهلي فوزا مثيرا على نظيره طلائع الجيش بركلات المعاناة الترجيحية بنتيجة 8/7 فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس مصر.

أحرز هدف طلائع الجيش اللاعب كريم طارق فى الدقيقة العاشرة بالشوط الأول ثم تعادل أحمد ياسر بهدف قاتل للبنك الأهلي في الدقيقة قبل الأخيرة من عمر المباراة.

وظل التعادل مسيطرا خلال الأشواط الإضافية إلى أن احتكم الفريقين لركلات المعاناة الترجيحية والتي رجحت كفة البنك الأهلي.

وجاء التشكيل البنك الأهلي كالتالى:

في حراسة المرمي.. محمد أبو جبل

في الدفاع.. سعيدو سيمبوري _ محمود الجزار _ أسامة ابراهيم _ اسحاق يعقوبو

في الوسط.. محمد فتحى _ حمدى علاء _ احمد سعيد _ إسلام جابر _ موسى دياوارا

في الهجوم.. محمود قاعود

مقاعد بدلاء البنك الأهلي أمام طلائع الجيش

احمد صبحي _ عاصم صلاح _ احمد ياسين _ محمد بسيوني _ محمد هلال _ كريم بامبو _ باسم مرسي _ محمود سيد _ أحمد ياسر

كما جاء تشكيل طلائع كالأتي:

في حراسة المرمي:عمرو رضوان

خط الدفاع: محمد فتح الله وفريد شوقي وخالد سطوحي وأحمد زولا

خط الوسط: كريم طارق واحمد سمير واحمد متعب ومصطفي الخواجة

الهجوم: عربي بدر وبول جوليوس.