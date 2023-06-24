أوسوريو يشيد بأداء لاعبي الزمالك أمام فاركو

حرص الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك وعبد الواحد السيد مدير الكرة على توجيه الشكر للاعبي الأبيض بعد التأهل لدور الثمانية لبطولة كأس مصر عقب الفوز على فاركو في لقاء اليوم.

وأشاد الثنائي بالمجهود المبذول من اللاعبين في مباراة اليوم مما تكلل بالفوز والتأهل للدور التالي.

وتأهل فريق الزمالك لدور الثمانية لبطولة كأس مصر بعد الفوز على فاركو بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات دور الـ16 للبطولة ليضرب موعدا مع المقاولون العرب في الدور التالي.

الزمالك فاركو

حسم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بطاقة التأهل إلى ربع نهائي كأس مصر للموسم الحالي بعد فوزه على منافسه فاركو بثلاثة أهداف لهدف، مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي.

الزمالك سجل هدفه الأول في الدقيقة التاسعة عشرة من عمر المباراة من ركلة جزاء نفذها أحمد مصطفى زيزو، قبل أن يعزز مصطفى شلبي تقدم الأبيض بهدف ثاني في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول.

مع بداية الشوط الثاني استطاع فاركو تقليص الفارق بتسجيل هدف عن طريق عمرو جمال في الدقيقة 47، واستمر تبادل الهجمات من كلا الجانبين إلى أن أنهى أحمد فتوح على آمال فاركو في الدقيقة قبل الأخيرة من عمر المباراة بتسجيله الهدف الثالث.

وكان أحمد بلحاج قد سجل هدف أبيض لصالح الزمالك في الدقيقة 83 لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو.

بهذه النتيجة ضرب الزمالك موعدا مع المقاولون العرب في دور ربع نهائي كأس مصر للموسم الحالي، ذلك سيكون يوم الاثنين الموافق 4 يوليو المقبل.