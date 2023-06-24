تنبؤات مرعبة لـ "عائلة سيمبسون" آخرها انفجار غواصة تيتان

استيقظ العالم على خبر إنفجار غواصة تيتان، وربط عدد كبير من رواد السوشيال ميديا بين تفاصيل الكارثة التي أودت بحياة 5 أشخاص، والمسلسل الكرتوني المثير للجدل "عائلة سيمبسون" الذي عرض عام 2006، والذي تنبأ بأكثر من شيء وحدث بالفعل، "عائلة سيمبسون" ‏هو مسلسل أمريكي كرتوني كوميدي من إنتاج شركة فوكس وهو موجه للكبار فقط، يعد أطول وأنجح مسلسل كرتوني على التلفزيون الأمريكي، حيث بلغ لحد الآن 34 جزء و 740 حلقة.

إنفجار غواصة تيتان ومسلسل "عائلة سيمبسون"

وشارك عدد من رواد السوشيال ميديا، لقطات من مسلسل "عائلة سيمبسون"، وتحديدا الموسم 17 الحلقة 10، عندما ذهب هومر أحد شخصيات المسلسل رفقة والده، لاستكشاف حطام سفينة غارقة، والبحث فيها عن كنز مفقود، لتعلق غواصته، التي تشبه الغواصة تيتان إلى حد كبير، في الشعب المرجانية، ويبدأ الأوكسجين في الانخفاض، ويفقد هومر الوعي، ثم يستيقظ بعد ذلك في المستشفى، ويجد نفسه محاطا بعائلته.

غواصة تيتان

وهنا انقسمت تعليقات رواد السوشيال ميديا بين مؤيدين، أن المسلسل مقصود من عرضه رسائل للعالم وبين آخرون يجدوا أن الأمر مجرد صدفة خاصة وأن الحلقة من زمن بعيد ولا ليس قريب.

وساهم مسلسل عائلة سيمبسون في تنبؤات حوادث كثيرة قبل سنوات من حدوثها، وعلى هذا الصدد تستعرض بوابة الوفد عدد من التنبؤات المرعبة والمخيفة لمسلسل "عائلة سيمبسون" تحولت من خيال إلى واقع مؤلم ومخيف.





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1-إيلون ماسك يشتري تويتر

ونشر رجل الأعمال الكندي إيلون ماسك عبر صفحته على موقع "تويتر" صورة ملتقطه من الحلقة الـ112 من الموسم الـ26 للمسلسل، مؤكدًا أنه تنبأ بأنه سيشتري تويتر.

وأظهرت الصورة إحدى شخصيات المسلسل "ليزا" تطعم بعض الطيور في منزلها تحمل عبارة "هوم تويت هوم"، مشيرًا إلى أن المقصود بهذه العبارة شراءه منصة تويتر.

2- انتشار فيروس كورونا

تنبأه مسلسل "عائلة سيمبسون" في عام 1993 في إحدى حلقاته بانتشار فيروس قادم من أسيا، يدعى "إنفلونزا أوساكا" حيث عطس عامل ياباني في صناديق بضاعة مرسلة إلى بلدة سبر ينجفيلد، وعندما فتح أهالي المدينة الصناديق أصيبوا بالمرض ومن ثم يحل بالبلدة الصغيرة جائحة مخيفة تشبه إلى حد كبير ما يمر به العالم اليوم وقال الدكتور في المسلسل "إنه لا يوجد علاج للوباء والحل الوحيد هو التزام البيت والراحة في الفراش وأي علاج آخر سيكون وهميًا".

3- تولى دونالد ترامب رئاسة أمريكا:

منذ 30 عامًا تم عرض حلقة من مسلسل عائلة سيمبسون عندما كان كلينتون رئيس لأمريكا وقبل الهواتف الذكية والأزمة الاقتصادية وحرب العراق، ظهرت ليزا وهي تترأس رئاسة أمريكا وأول رئيسة أمريكا عقب ترك ترامب الرئاسة والبلاد في وضعية اقتصادية سيئة، وبالفعل في عام 2015 أعلن ترامب عن ترشحه للرئاسة والفوز بها.

4- فيروس "إيبولا"

تنبأ مسلسل "عائلة سيمبسون" في عام ،1997 بفيروس إيبولا في مشهد من حلقة "ليزا ساكس"، حيث اقترحت مارجت على ابنها المريض أن يقرأ كتابًا بعنوان "جورج وفيروس إيبولا".

ثم سألته عما إذا كان يريد "تلوين شيء في الكتاب، وإذا به ينظر ليجد مشهدا كئيبا وكأنه يشير إلى نهاية العالم، وسط دم وجثث في كل مكان والسماء التي تبدو وكأنها تبكي".

وبالفعل في عام 2020 انتشر فيروس في الولايات المتحدة رغم كورونا يدعي الإيبولا ويأتي من البصل الأحمر ومنعت أمريكا أكل المواطنين من البصل.

5- القبض على مسؤول الفيفا

تم عرض حلقة من المسلسل ف في الجزء الـ 25، في مارس عام 2014 ، تم إيقاف نائب رئيس اتحاد الفيفا بتهمة الفساد، وفي الـ 27 من مايو عام 2015 تم أيقاف جيفي ويب في سويسرا والقبض علية بتهمة الفساد وتبيض الأموال.

مسلسل عائلة سيمبسون

6- إصابة نيمار وفوز ألمانيا :

في شهر مارس 2014، تنبأه مسلسل سيمبسون عن إصابة "نيمار" لاعب المنتخب البرازيلي وفوز ألمانيا بكأس العالم وبعد بضعه أشهر حدثت هذه الواقعة بالفعل فقد أصيب النجم البرازيلي بشكل غير متوقع في المباراة الربع نهائية وتفوقت ألمانيا على الارجنتين لتفوز بكأس العالم لعام 2014 .

مسلسل عائلة سيمبسون

7- أله تصويت متلاعب بها

في الحلقة الرابعة من الجزء العشرين التي تم عرضها في عام 2008، كان هومر يحاول التصويت لبراك أوباما في الانتخابات الرئاسية ولكن أله التصويت كانت تمنعه من ذلك وتصوت بطريقة تلقائية لمنافسة وبعد 4 سنوات من بث الحلقة حدثت هذه المشكلة في الواقع.

مسلسل عائلة سيمبسون

8- التواصل عبر ساعة اليد

تنبأ مسلسل "عائلة سيمبسون "في عام 1995 وبالتحديد في الحلقة الـ 29 من الجزء السادس كانت وصيلة التواصل عبر مكالمات الفيديو متاحة كما ظهرت لقطة لأحد أفراد المسلسل بالتحدث عبر ساعة اليد، وفي عام 2013 طرحت سامسونج ساعة يد تتيح لكل التواصل مع الاشخاص كأنها هاتف محمول.

مسلسل عائلة سيمبسون

9- تجسس كالة الأمن القومي على الأمريكيين

في حلقة من حلقات مسلسل "عائلة سيمبسون" الذي تم عرضها عام 2007 كانت العائلة في حالة فرار بينما كانوا يتناقشون في القطار حظرتهم ليزا أنهم من الأفضل أن يصمتوا حتى لا تتجسس عليهم وكالة الأمن القومي "المخابرات الأمريكية" وكان الأمر صحيحًا حيث كانت وكالة الأمن تستمع إلى ما يقولون، وعام 2013 قرر موظف بوكالة الأمن القومي أن يكشف حقيقة المخابرات الأمريكية وتجسسها على المواطنين.

10ـ تصميم "‏iPad"

عرضت حلقة من حلقات مسلسل "عائلة سيمبسون" في عام 1996 عن شكل الايباد والذي يعتبر الجيل الأول من الاصدار والذي تم تصميمة عام 2001.

11- لحم الخيول

في عام 1994 تنبأ مسلسل "عائلة سيمبسون" بأعداد طاهية في مدرسة لحم الخيول للأطفال، وبعد 20 عامًا اهتزت اوروبا بفضيحة لم يسبق لها مثيل بعد أن قامت شركة بتغير لحم البقر إلى لحم الخيول.

12- نمر يهاجم ساحران ألمانيان

كما تنبأ أيضا مسلسل "عائلة سيمبسون" في الـ 3 من أكتوبر عام 2003، وكان ساحران ألمانيان يقومان بعرضهما في أحد الفنادق وتعرضوا للهجوم من قبل نمر، حيث تنبأ المسلسل في الجزء الـ 5 بهذا الهجوم.

13- علم المقاومة السورية

في بث حلقة سنه 2001 يقوم أحد أفراد المسلسل بقصف بلد في الشرق الاوسط وعلى باب سيارة من نوع جيب علم المقاومة السورية بنفس الألوان الموجود الأن، ولم يتوقع أحد أن بعد 10 يحدث نفس الشيء.

14- وفاة كوبي براينت

تنبأه مسلسل "عائلة سيمبسون" بوفاة نجم كره السلة الأمريكي كوبر براينت هي وابنته عام 2017، وبالفعل توفي كوبي في عام 2020 بعد 3 سنوات من عرض المسلسل.

15- الدبابير القاتلة

ظهر في إحدى الحلقات سربًا كبيرًا من الحشرات القاتلة، وهو الأمر الذي دفع الناس إلى الشعور بالدهشة حيث إن هذا النحل القاتل يشبه كثيرًا التهديد الذي نواجه من قبل الدبابير الآسيوية العملاقة "الدبابير القاتلة" التي تم اكتشافها مؤخرًا لأول مرة في ولاية واشنطن.

16- أخت زعيم كوريا الشمالية

في عام 2020 عاد مسلسل سيمبسون إلى الأضواء مرة أخري حيث تنبأ في أحد أجزائه ظهور شخصية أخت الزعيم الكوري الشمالي، على متن دبابة في الوقت الذي حاصر فيه عدد من الجنود عائلة سيمبسون، وبالفعل خلال هذا العام تردد اسم أخت زعيم كوريا الجنوبية كيم يو جونج بعد مرضه الفترة الماضية، كخليفة محتملة لقيادة كوريا الشمالية بعد أخيها، والتي بدأت منذ فترة في الظهور العلني بين الحين والآخر.