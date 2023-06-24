النوبة القلبية (المعروفة طبيًا باسم احتشاء عضلة القلب) هي حالة طبية طارئة مميتة حيث تبدأ عضلة القلب في الموت لأنها لا تحصل على ما يكفي من تدفق الدم وعادة ما يؤدي انسداد الشرايين التي تمد القلب بالدم إلى حدوث ذلك. إذا لم يستعيد مقدم الرعاية الصحية تدفق الدم بسرعة ، فقد تتسبب النوبة القلبية في تلف دائم للقلب والوفاة.

وكشف طبيب روسي 4 عوامل ضرورة لتجنب الإصابة بالنوبة القلبية وهي كالأتي:

العامل الأول- ضغط الدم : ارتفاع مؤشرات مستوى ضغط الدم من الأسباب الأكثر انتشارا لأمراض القلب. وكلما بدأ علاج الحالة مبكرا يصبح من السهل منع تلف القلب والأوعية الدموية.

العامل الثاني- مستوى البروتينات الدهنية منخفضة الكثافة (LDL) : الناقل الرئيس للكوليسترول في الجسم. لأن قيم (LDL) المرتفعة يمكن ان تؤدي إلى تكوين لويحات الكوليسترول في الأوعية الدموية.

العامل الثالث- تاريخ العائلة: من الضروري التعرف على تاريخ العائلة من أجل تقييم المخاطر الوراثية لمواجهة أمراض القلب والأوعية الدموية. فإذا أصيب شخص ما بنوبة قلبية في سن مبكرة، فإن خطر إصابته بأمراض القلب والأوعية الدموية يزداد.

العامل الرابع- داء السكري: يؤدي ارتفاع مستوى السكر في الدم وتغيرات عملية التمثيل الغذائي المرتبطة بهذا المرض، إلى تلف الأوعية الدموية لفترة طويلة.