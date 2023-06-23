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السبت 24 يونيو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

منوعات ومرأة

اصنعي كرات التمر بخطوات بسيطة لضيافة المناسبات

كرات التمر
كرات التمر

تعد كرات التمر بأنواعها اللذيذة، من أشهي الحلويات التي يمكن صنعها لضيافة المناسبات، لذلك نقدم لكم طريقة تحضيرها.

كرات التمر
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مقادير كرات التمر


- معجون التمر : 500 غراماً
- الزبدة : 3 ملاعق كبيرة (سائلة)
- بسكويت : 12 حبة (سادة ومفتت / دايجستيف)
- هيل : نصف ملعقة صغيرة (مطحون)
- القرفة : نصف ملعقة صغيرة (ناعمة)
- الكاكاو : ربع كوب (داكن / للتغليف)
- سكر البودرة : ربع كوب (منخول / للتغليف)
- الجوز : ربع كوب (مطحون / للتغليف)
- السمسم : ربع كوب (للتغليف)

 

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طريقة التحضير


1. في وعاء كبير توضع العجوة والزبدة السائلة ويقلبوا جيدا ثم يضاف البسكويت المطحون والهيل والقرفة.

2. يُشكل الخليط على هيئة كرات صغيرة الحجم ثم تُغلف كل واحدة مكون واحد من مكونات التغليف وهكذا حتى انتهاء الكمية.

3. ملاحظة (في حالة كانت العجوة جافة بعد إضافة الزبدة يتم إضافة ملعقتين من الماء الساخن).

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