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السبت 24 يونيو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

ميديا

الجمهورية الجديدة تطوير كبير في الدولة وليست شعارًا على الشاشات .. فيديو

الكاتب الصحفي ضياء
الكاتب الصحفي ضياء رشوان

قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن الكتل الرئيسية للإخوان لم يصدر عنها إطلاقا حتى الآن رفض للحوار الوطني، والمجموعة الوحيدة التي رفضت هي المجموعة العنيفة للغاية، وهي مجموعة محمد كمال، والتي تسمى بالمجموعات النوعية.    

وأضاف رشوان، خلال لقاء ببرنامج ثم ماذا بعد، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، ويقدمه الإعلامي جمال عنايت، أن باقي كتل الإخوان تحوم حول فكرة الحوار الوطني وأدركوا المعنى، مؤكدا أن الحوار هذه المرة ليس قرار دولة أو نظام، ولكن قرار  كل من ينبض السياسة في مصر.

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ضياء رشوان: النظم الرئاسية لا تعرف ما يسمى الانتخابات المبكرة

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ضياء رشوان يصف المشهد الافتتاحي للحوار الوطني.. كان مفزعا للإخوان (فيديو)

وأشار إلى أن القيمة الحقيقة للحوار الوطني هي أن الذين وقفوا ضد الإخوان في 30 يونيو هم الحضور في الحوار الوطني، لافتا أن الإخوان مصنفة قضائيا جماعة إرهابية، ومجلس الأمناء بالحوار الوطني أجمع على استبعاد الإخوان.

جمهورية جديدة

ونوه إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أدرك أن استمرار الشرعية التي قامت عليها ثورة 30 يونيو، وهي شرعية شعب وليست شرعية مؤسسة، وتحولها لجمهورية جديدة.

وشدد على أن الجمهورية الجديدة ليست شعاراً على الشاشات، ولكن شيئاً كبيراً للغاية يجري بناؤه، موضحًا أن الرئيس السيسي أدرك أن بناء جمهورية جديدة بحاجة إلى الشركاء، ولذلك تحالف 30 يونيو والجلسة الافتتاحية للحوار الوطني في 3 مايو هي نفسها ذات الوجوه والأسماء والأشخاص.

ولفت أن الحوار الوطني هدفه الرئيسي نتحاور، ويعني ذلك الحالة والقضايا، والحالة بالنسبة له أهم من القضايا، متابعا: “الحوار يعني الحلحلة وفتح القنوات والجسور التي سدت لفترة طويلة ولم يستفد أحد من هذا الانسداد، بينما القضايا نناقشها في اللجان”.

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