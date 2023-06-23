أولى علامات هشاشة العظام عند الرجال والنساء

هشاشة العظام، هو مرض يضعف العظام ، وإذا كنت مصابًا به ، فأنت في خطر أكبر لكسور العظام المفاجئة وغير المتوقعة وهشاشة العظام تعني أن لديك كتلة وقوة أقل للعظام غالبًا ما يتطور المرض دون أي أعراض أو ألم ، وعادة لا يتم اكتشافه حتى تتسبب العظام الضعيفة في حدوث كسور مؤلمة معظم هذه الكسور هي كسور في الورك والمعصم والعمود الفقري.

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وكشف أخصائي عظام روسي عن أولى علامات هشاشة العظام تظهر غالبا لدى الرجال كبار السن، والنساء في سن اليأس.

وقال الطبيب إن السبب الأكثر انتشارا لهشاشة العظام هو نمط الحياة الخامل، والنظام الغذائي غير المتوازن وكذلك نقص فيتامين D. وهناك علامات ثانوية تنسب لها الوراثة وداء السكري وقصور الكبد المزمن.

ووفقا له، يمكن تشخيص هشاشة العظام على الرغم من أن المرحلة المبكرة للمرض من دون أعراض، من الإصابات الأكثر انتشارا وهي الكسر الانضغاطي في العمود الفقري. كما قد يشير كسر عنق عظم الفخذ إلى هشاشة العظام أيضا.

وبالإضافة إلى ذلك، يعتبر مرض هشاشة العظام خطيرا في حالة انحناء العمود الفقري إلى الخلف وكذلك إلى الأمام. وقد يقل طول المريض، ما يؤدي إلى ظهور آلام في العمود الفقري، وقد تتطور الحالة ويفقد المصاب القدرة على العمل، ويصبح معاقا.

وإذا تعرض الشخص لإصابات وكدمات وتشققات وكسور باستمرار ويراجع الطبيب بسبب هذه المشكلات، فقد يشك الطبيب في العلامات الأولية لهشاشة العظام ويصف اختبارات وفحوصات إضافية.

ويوصي الطبيب بممارسة النشاط البدني ةتناول أطعمة غنية بالكالسيوم للوقاية من مرض هشاشة العظام.