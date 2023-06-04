أسباب الإصابة بـ هشاشة العظام أثناء الحمل

يتسبب هشاشة العظام في أن تصبح العظام ضعيفة وهشة، لدرجة أن السقوط أو حتى الضغوط الخفيفة مثل الانحناء أو السعال يمكن أن تتسبب في حدوث كسر، تحدث الكسور المرتبطة بهشاشة العظام بشكل شائع في الورك أو الرسغ أو العمود الفقري.

العظام هي نسيج حي يتم تكسيره واستبداله باستمرار، وتحدث هشاشة العظام عندما لا يتماشى تكوين عظام جديدة مع فقدان العظام القديمة.

تصيب هشاشة العظام الرجال والنساء من جميع الأجناس، لكن النساء ذوات البشرة البيضاء والآسيويات ، وخاصة النساء الأكبر سنًا اللائي تجاوزن سن اليأس ، هن الأكثر عرضة للإصابة، ويمكن أن تساعد الأدوية والنظام الغذائي الصحي وممارسة التمارين الرياضية في منع فقدان العظام أو تقوية العظام الضعيفة بالفعل.

يمكن أن يتطور أيضًا أثناء الحمل، حيث تعتبر هشاشة العظام اثناء الحمل حالة نادرة وعادة ما تكون مؤقتة، ولكن تأثيرها قد يكون خطيرًا.

تزيد هشاشة العظام من احتمالية حدوث الكسور، خاصة في الورك والعمود الفقري والرسغ، وفي بعض الحالات، لا تدرك العديد من النساء أنهن يعانين من المشكلة حتى يتعرضون لكسر خطير في عظامهن، لذا إذا كنتِ تعانين من هشاشة العظام المرتبط بالحمل، فقد تعانين من أعراض مثل آلام الظهر، وفقدان كثافة العظام، والكسور أثناء الحمل وبعده، آلام الورك.

أسباب ترقق العظام أثناء الحمل

السبب الدقيق لهشاشة العظام اثناء الحمل غير معروف، ولكن هناك عدة عوامل يمكن أن تكون السبب وراء ذلك، وقد تشمل هذه العوامل:

- يمكن أن يؤدي عدم التوازن الهرموني لدى المرأة الحامل إلى انخفاض مؤقت في كثافة العظام.

- يحتاج الجنين النامي إلى كمية كبيرة من الكالسيوم للنمو، لذلك إذا لم تستهلك الأم الحامل ما يكفي من الكالسيوم لتلبية احتياجات الجنين، فيمكن أن يتم استهلاك الكالسيوم من عظام الأم، مما يؤدي إلى هشاشة العظام.

-أكدت الدراسات أن نقص فيتامين د يمكن أن يضعف امتصاص الكالسيوم.

- يمكن أن تؤدي العوامل الأخرى مثل التدخين والمواد غير الصحية والاستهلاك المفرط للكحول إلى مشاكل صحية في العظام.