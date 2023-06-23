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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

حوادث

الحكم فى 6 طعون أقامها مرتضى منصور بقضايا سب الخطيب ومحامى الأهلى غدًا

محمود الخطيب ومرتضى
محمود الخطيب ومرتضى منصور

تواصل  الدائرة الخامسة لجنح النقض، غدا السبت الحكم في  6 طعون أقامها مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على أحكام الغرامات الصادرة ضده في قضايا متهم فيها بالسب والقذف.

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وقدم  مرتضى منصور الطعون ، في قضايا متهم فيها بسب وقذف كل من الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي، وطعنين ضد تغريمه بسب وقذف محمد عثمان، المستشار القانوني لنادي الأهلي، ومليكة خليل، ومايسة خليل، عضوتين بالجمعية العمومية بنادي الزمالك.

 

كما لقى طفل مصرعه، يبلغ من العمر 5 سنوات صعقًا بالكهرباء في إحدى قرى العياط، تحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وأكدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية، وتم تحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 

وورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد بمصرع طفل داخل مسكنه في إحدى قرى العياط، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن طفل يبلغ من العمر ما يقرب من 5 سنوات، أصيب بصعق كهربائي أدى لمصرعه في الحال.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

فيديو المطربة ميرنا طارق بعد استغاثتها من تعذيب زوجها لها

 

كما تفحص الأجهزة الأمنية، مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن استغاثة من المطربة ميرنا طارق مما تتعرض له تعذيب وضرب من قبل زوجها الملحن أحمد برازيلي، للوقوف على ملابسات الواقعة

استغاثة المطربة ميرنا طارق

وقد رصدت الأجهزة الأمنية تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، يتضمن استغاثة من المطربة ميرنا طارق مما تتعرض له تعذيب وضرب من قبل زوجها الملحن أحمد برازيلي.

تفاصيل استغاثة المطربة ميرنا طارق

وفي وقت مسبق ، قالت المطربة ميرنا طارق في منشور لها على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: "أنا ميرنا طارق وجوزي الملحن أحمد البرازيلي بيضربني وبيغتصبني وبيهددني وبيبتزني بحاجات معاه ومش عارفة أعمل إيه وكنت ساكتة عشان بنتي وكان حابسني ودلوقتي لوحدي وهربانة منه ومش عارفة أعمل إيه انقذوني منه ولو جرالي حاجه انا وبنتي يبقي هو اللي عمل فيا كدا حسبي الله ونعم الوكيل.. شير كتير وصلوني لأكبر مسؤول في مصر أنا بموت كل ثانية، انقذوني أنا وبنتي".

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