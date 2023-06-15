الخيار مفيد لمرضى السكرى.. دراسة توضح

كشفت دراسة بحثية جديدة أن تناول الخيار يساعد على تقلل ارتفاع نسبة السكر في الدم، ومفيد لمرض السكري من النوع 2.

قام أخصائيون من قسم العلوم الطبية في جامعة متروبوليتان المستقلة بتحليل كيفية تأثير استهلاك الخضروات المختلفة على مستويات السكر في الدم، وخلص العلماء إلى أن خضار الخيار الرخيص بأسعار معقولة له فائدة كبيرة ، فهو يحسن آليات التحكم في مستوى الجلوكوز في الدم ، حتى أنه يساعد في خفض مستواه.

ودرس أخصائيو الغدد الصماء ما حدث لجسم الفئران المصابة بداء السكري من النوع 2 بعد أن تم استكمالها بمستخلص قشر الخيار، واستمرت التجربة أكثر من أسبوعين بقليل ، أعطيت الحيوانات من 250 إلى 550 ملغ من خلاصة الخضار.

وأدت هذه التغذية في نهاية المطاف إلى انخفاض في نسبة السكر في الدم ووفقا للعلماء ، فإن إضافة الخضروات قد أوقفت تمامًا تطور التغيرات السلبية المرتبطة بمرض السكري.

يلاحظ العلماء أن الإجهاد التأكسدي يلعب دورًا مهمًا في تطور مرض السكري والمضاعفات التي يسببها في الوقت نفسه ، يزيد الجسم من إنتاج الجذور الحرة التي يمكن أن تسبب تلفًا خلويًا ، على سبيل المثال ، في الأوعية الدموية، وأحد أكثر الآثار الجانبية خطورة لمرض السكري من النوع 2 غير المنضبط هو زيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية - في مرضى السكري ، يزيد خمس مرات.

بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تكون مضاعفات مرض السكري من أمراض الكلى ، الجلوكوما ، مرض الزهايمر وهذا هو السبب في أن التحكم في نسبة السكر في الدم أمر بالغ الأهمية لحياة مرضى السكري ، كما يقول الأطباء، ويساعد استخدام الخيار العادي في الحفاظ عليه ، لمنع حدوث تلف خطير للأعضاء الداخلية.