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داعية إسلامي يحسم جدل الأضحية بديك المُخدرات الاصطناعية تُمثل خطرًا جسيمًا على صحة الأمريكيين
الجمعة 23 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

داعية إسلامي يحسم جدل الأضحية بديك

ديك
ديك

 أكد الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي، أن الأمور واضحة وبينة في كتاب الله وسنة رسول الله، عن الأضحية، وأن فتوى الدكتور سعد الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، بجواز الأضحية بالدجاجة، غير صحيحة.

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 وأضاف الداعية الإسلامي، خلال حواره ببرنامج علامة استفهام، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، المذاع على قناة الشمس، أن سيدنا بلال لم يضحي بدجاجة أو ديك كما يقول البعض، فهذا كذب واضح على سيدنا بلال.

 ولفت أن: "لا يجوز في العقيقة إلا ما يجوز في الأضحية، من بهيمة الأنعام، وأن الأضحية يجب أن تكون من الأبل، أو البقر، الغنم".

 وأشار إلى أنه لا يجوم الأضحية بطائر، أو حصان، والله لا يكلف نفسًا إلا وسعها، وأنه لا اجتهاد مع نص صريح، وأن من يخالف ذلك يخالف السنة.

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