بطل العالم في السباحة بالزعانف: حلمت بالذهبية وأشكر رئيس الاتحاد لموقفه معي

أعرب مهاب إيهاب بطل العالم في السباحة بالزعانف عن سعادته بالفوز بأول ميدالية ذهبية لمصر في النسخة الثامنة عشر من بطولة العالم للناشئين للسباحة بالزعانف المقامة بالقاهرة حتى 24 يونيو الجاري.



وتمكن "مهاب" من الفوز بذهبية سباق 1500م مونو للبنين، ليتم عزف السلام الوطني للمرة الأولى في البطولة خلال منافسات اليوم الثاني.

تصريحات مهاب إيهاب بطل العالم في السباحة بالزعانف

وتحدث بطل العالم في تصريحاته عقب التتويج عن توقعه الفوز بالميدالية، قائلا: "تعرضت لإصابة قبل البطولة وهو ما زادني إصرار علي تحقيق انجاز كبير لمصر خاصة بعد دعم كابتن سامح الشاذلي رئيس الاتحاد".

وواصل بطل العالم في السباحة بالزعائف : "لم أكن ضمن قائمة المنتخب للبطولة بسبب عدم خوضي التصفيات للإصابة، لولا تدخل كابتن سامح الشاذلي رئيس الاتحاد الذي أصر على مشاركتي في البطولة على مسؤوليته الشخصية مما جعلني اقاتل لحصد الذهبية تقديرا لهذه الثقة الكبيرة".







وأضاف بطل العام : "توقعت الفوز بالميدالية قبل السباق وكنت في كامل تركيزي على الرغم من صعوبة هذه المسابقة وقوة المنافسة بها، ولكني تمكنت من التفوق في آخر السباق والصعود على منصة التتويج وسماع النشيد الوطني".



واختتم مهاب إيهاب بطل العام :" أشكر كل أعضاء الجهاز الفني على كل ما بذلوه من مجهودات معي وكل اللاعبين لظهور المنتخب المصري بهذا المستوى الرائع".



مهاب إيهاب بطل العالم في السباحة بالزعانف



ورفعت مصر رصيدها لـ 11 ميدالية متنوعة بواقع 3 ذهبيات ، و4 فضيات ، و 4 برونزيات قبل يوم واحد من نهاية البطولة.