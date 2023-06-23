الغواصة المفقودة.. عائلة سمبسون تتنبأ بالحادث والعالم في حالة فزع

الغواصة المفقودة، خبر انتشر بسرعة البرق تسبب في حالة من الجدل والرعب في قلوب العالم أجمع، بعد الإعلان عن فقدان غواصة تيتان الأحد الماضي، والتي كانت تتجه لزيارة حطام السفينة تايتنك في المحيط الأطلسي، وكان على متنها 4 من أثرى أثرياء العالم، إلى أن تم الإعلان عن وفاتهم بشكل رسمي.

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مسلسل كرتون يتنبأ بواقعة الغواصة المفقودة:

تصدر هشتاج الغواصة المفقودة مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر رواد السوشيال ميديا مقاطع من الكرتون الأمريكي الشهير "عائلة سمبسون"، والذي أصبح من المعتاد عند حدوث واقعة أو خبر عالمي الذهاب إلى المسلسل ومشاهدة الحلقات القديمة لمعرفة ما إن كان تم التحدث عن الأمر أم لا.

واستطاع عائلة سمبسون أن يفعلها مرة أخرى وتنبأ بحادث الغواصة المفقودة، في عام 2006 حيث عرضت حلقة لهومر سيمبسون في مغامرة مع والده، ماسون فيربانكس، وأخبره عن مغامرة للكنز الزمردي المفقود للسفينة الغارقة.

بعد ذلك، صادف الثنائي (الأب والابن) قاربًا غارق، لكن هوميروس علق في المياه، وبدأ ضوء انخفاض الأكسجين في الوميض.

في يناير عام 2006 عُرضت حلقة من مسلسل سيمبسون وهي تحاكي قصة الغواصة اليوم !!!!



غريب هالمسلسل

#الغواصه_المفقوده pic.twitter.com/ICIKB5zAtM — Fahad (@77FaHaD77) June 22, 2023

رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين المصدق والمكذب:

انتشر مقطع الفيديو الخاص بالمسلسل على مواقع التواصل الاجتماعي، وأعاد الرواد نشره وانطلقت التغريدات المختلفة، وسادت حالة من الجدل بين المستخدمين بين المصدق والمكذب لأحداث المسلسل، إذ جاءت التعليقات المصدقة: "كانت عائلة سمبسون هى المرة الأولى في التاريخ التي تظهر فيها غرق غواصة في وسائل الإعلام هذه ليست مصادفة"، "سمبسون، من فضلك توقف عن هذا، هذا مخيف للغاية"، " كل القصص الغريبة تكون قبلها بهذا المسلسل بالذات مثلًا أيام وقوع الطفل ريان في البئر".

عائلة سمبسون والغواصة المفقودة

بينما جاءت التعليقات المكذبة للمسلسل “لاحظ أن الحلقات لا يراها المشاهدون إلا بعد وقوع الحادثة”.

"الفكرة فقط في وضع تاريخ قديم لها وهنا تكمن الخدعه"، "ما فيه شي، تراه أكيد أول شي يخطر في بالك كخطر في البحر هو انتهاء الأكسجين عليك"، "مش مقتنع بهذا المسلسل كتنبؤ ولكن متأكد أنهم يخططو على المدى البعيد يعني يديرو فكرة في هذه الرسوم وينفذوها مع الوقت".

الإعلان رسميًا عن وفاة طاقم الغواصة المفقودة:

أعلنت شركة OceanGate عن وفاة طاقم الغواصة المفقودة بشكل رسمي وذلك خلال بيان نشرته يوم مساء أمس قائلة: "نعتقد الآن أن الرئيس التنفيذي للشركة ستوكتون راش وشاهزادا داود وابنه سليمان داود وهاميش هاردينغ وبول هنري نارجوليه قد فقدوا للأسف".

عائلة سمبسون والغواصة المفقودة

وأضافت في البيان: "هؤلاء الرجال كانوا مستكشفين حقيقيين يتشاركون روح المغامرة المميزة، وشغفًا عميقًا لاستكشاف محيطات العالم وحمايتها، قلوبنا مع هذه النفوس الخمسة وكل فرد من أفراد أسرهم خلال هذا الوقت المأساوي نحن نحزن على فقدان الأرواح والفرح الذي جلبوه لكل من عرفوه".