صفقة تاريخية.. محطات من مسيرة الدبابة البرتغالية روبين نيفيز نجم الهلال السعودي

أصبح النجم البرتغالي روبين نيفيز لاعبًا رسميًا في صفوف الهلال السعودي، وهي الصفقة التي كتب بها الزعيم الهلالي تاريخ جديد في ميركاتو الأندية السعودية.

البرتغالي القادم من صفوف ولفرهامبتون الإنجليزي أصبح هو الصفقة الأولى للهلال السعودي في فترة الانتقالات الصيفية لعام 2023.

لم يعلن الهلال السعودي عن قيمة الصفقة لكن شبكة “ذا أثليتك” الأمريكية قالت أن صفقة روبين نيفيز كلفت إدارة الزعيم 55 مليون يورو لتصبح بذلك هي أغلي صفقة في تاريخ الدوري السعودي.

وبحسب موقع “ترانسفير ماركت” العالمي فإن روبين نيفيز أصبح هو صاحب أعلى قيمة سوقية في دوري روشن السعودي بواقع 40 مليون يورو ليحطم قيمة الفرنسي كريم بنزيما المنتقل حديثًا إلى صفوف اتحاد جدة.

ونستعرض في السطور التالية أبرز محطات روبين نيفيز خلال مسيرته الاحترافية في كرة القدم



من هو روبين نيفيزأغلى صفقة في تاريخ الدوري السعودي ؟



1- الأسم بالكامل هو روبن ديوغو دا سيلفا نيفيز ومن مواليد الثالث عشر من مارس لعام 1997.

2- بدأ ممارسة كرة القدم في الثامنة من عمره بعدما انضم لناشئين نادي بورتو البرتغالي.

3- تدرج في الفئات السنية لفريق بورتو حتى وصل إلى الفريق العام في عام 2014.

4- كانت بداية نيفيز مع الفريق الأول مثيرة للغاية حيث حصل على فرصة في التشكيلة الأساسية عام 2014 ولم يبلغ عمره وقتها 18 عامًا، وتمكن من تسجيل هدفًا في هذا العمر ليصبح أصغر لاعب يسجل هدفًا في تاريخ نادي بورتو.

5- وأصبح كذلك أصغر لاعب يشارك مع بورتو في مسابقة دوري أبطال أوروبا بعدما شارك أمام ليل الفرنسي عام 2014.

6- وفي عام 2018 وتحديدًا في الثامن من شهر يوليو تمكن من تحقيق النقلة الأكبر في مسيرته الكروية بعدما انضم نادي ولفرهامبتون الذي كان يشارك وقتها في دوري الدرجة الأولى

7- تمكن روبين نيفيز من إثبات إمكانياته وقدراته المميزة واستطاع الانسجام سريعًا في أجواء ملاعب الإنجليز وفي موسمه الأول خارج الدوري البرتغالي ساهم في صعود وعودة ولفرهامبتون إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

8- وعلى مدار 6 مواسم مع فريق ولفرهامبتون تمكن من المشاركة في 253 مباراة ونجح في تسجيل 30 هدفًا بينما صنع 13 آخرين.

9- جذب تألقه أنظار العديد من الأندية أبرزها برشلونة الإسباني ونيوكاسل الإنجليزي لكن روبين نيفيز قرر خوض مغامرة مختلفة وانضم إلى الهلال السعودي ليرحل عن الدوري الإنجليزي وهو يبلغ من العمر 26 عامًا.

10- وصفه موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بأنه لاعب خط وسط دفاعي قوي لا يخشى التقدم إلى الأمام والمساهمة في الهجمات السريعة، بالإضافة إلة نضجه الهجومي المصحوب بالتمريرات الدقيقة والرؤية المميزة.