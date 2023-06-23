الهلال السعودي يضم روبن نيفيز رسميًا

أعلن نادي الهلال السعودي تعاقده رسميًا مع النجم البرتغالي روبن نيفيز في صفقة تاريخية، ضمن خطة القلعة الزرقاء لدعم صفوفها خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وأكد نادي الهلال أن النجم المغربي سيرتدي القميص رقم 8 مع الفريق الأزرق، ومن المنتظر أن يكون الظهور الأول لروبين نيفيز بقميص الهلال ضد أهلي طرابلس في البطولة العربية في مدينة أبها.

وستكون المباراة يوم 27 من شهر يوليو المقبل في بطولة كأس الملك محمد بن سلمان للأندية العربية.

وقال نيفيز في أول تعليق له عقب إعلان انضمامه للهلال: "تبدأ المغامرة من الآن، دعونا نذهب للأزرق".

وأصبح روبن نيفيز أغلى صفقة شراء في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين، إذ انضم للكتيبة الزرقاء مقابل 225 مليون ريال.

الهلال يترقب موقف محمد صلاح مع ليفربول:

يترقب نادي الهلال السعودي موقف النجم المصري الدولي محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الانجليزي، إذ يرغب الزعيم في التعاقد مع الفرعون المصري لدعم صفوفه في الميركاتو الصيفي الحالي 2023.

ينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول بعد موسمين، وسيكون اللاعب حر في يونيو لعام 2025، ويحق له الانتقال لأي فريق مجانًا لكن قبل ذلك على من يرغب في التعاقد معه بدفع الشرط الجزائي في عقد الفرعون.

أصبح محمد صلاح أحد أهداف نادي الهلال لضمه، ولتدعيم الجانب الهجومي للفريق في الميركاتو الصيفي، خصوصًا بعد فشل صفقة الأسطورة ليونيل ميسي المنتقل لنادي إنتر ميامي الأمريكي.

يعيش صلاح فترة غير جيدة في الريدز مؤخرًا، وقد يرحل صاحب الـ 31 عامًا قريبًا، وتلقى الجناح الطائر عددًا كبيرًا من العروض في الفترة الأخيرة، وأبرزها باهتمامات أندية باريس سان جيرمان وريال مدريد.

يريد الهلال دعم الجانب الهجومي بعد رحيل اوديون إيجالو ولوسيانو فييتو، واقتراب رحيل موسى ماريجا وماتيوس بيريرا وجوستافو كويلار خلال شهر يونيو الجاري، وترى أن صلاح خير بديل في مركز الهجوم.

يجيد محمد صلاح اللعب في مركز الجناح الأيمن والأيسر وقيادة قلب الهجوم أيضًا، وهو ما سيكون مفيدًا للفريق حال تمت الصفقة.