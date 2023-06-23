المطربة ميرنا طارق تستغيث من عنف زوجها والأمن يفحص فيديو الواقعة

تفحص الأجهزة الأمنية، مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن استغاثة من المطربة ميرنا طارق مما تتعرض له من تعذيب وضرب من قبل زوجها الملحن أحمد برازيلي، للوقوف على ملابسات الواقعة.

استغاثة المطربة ميرنا طارق:

ورصدت الأجهزة الأمنية تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، يتضمن استغاثة من المطربة ميرنا طارق مما تتعرض له من تعذيب وضرب من قبل زوجها الملحن أحمد برازيلي.

تفاصيل استغاثة المطربة ميرنا طارق:

وفي وقت مسبق ، قالت المطربة ميرنا طارق في منشور لها على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: "أنا ميرنا طارق وجوزي الملحن أحمد البرازيلي بيضربني وبيغتصبني وبيهددني وبيبتزني بحاجات معاه ومش عارفة أعمل إيه وكنت ساكتة عشان بنتي وكان حابسني ودلوقتي لوحدي وهربانة منه ومش عارفة أعمل إيه أنقذوني منه ولو جرالي حاجة أنا وبنتي يبقي هو اللي عمل فيا كدا حسبي الله ونعم الوكيل.. شير كتير وصلوني لأكبر مسؤول في مصر أنا بموت كل ثانية، أنقذوني أنا وبنتي".

الفنانة ياسمين أيمن:

كما توفيت منذ قليل الفنانة ياسمين أيمن أثناء تلقيها الإسعافات الأولية داخل أحد المستشفيات إثر انقلاب سيارتها أعلى الطريق بمنطقة التجمع الأول.

كشفت المعاينة الأولية لحادث انقلاب سيارة ملاكي خاصة بالفنانة ياسمين أيمن، أعلى الطريق بمنطقة التجمع الأول، أن عجلة القيادة بيد الفنانة اختلت بسبب السرعة الزائدة، مما تسبب في انقلابها مرات عدة لمسافة طويلة ثم اصطدامها بالأشجار والرصيف.

السرعة الزائدة وراء انقلاب سيارة الفنانة ياسمين أيمن:

وأضافت المعاينة لحادث انقلاب سيارة الفنانة ياسمين أيمن، أنه أثناء سير السيارة رقم “ ل و٧٦٦٢” ماركة بورش قيادة الفنانة ياسمين نبيل أحمد أيمن وشهرتها “ياسمين أيمن”، 29 سنة، وبرفقتها شاب يدعى “عبدالرحمن.أ.ع”، أن سرعة السيارة وقت الحادث كانت تقترب من الـ 200 كيلو.

وأوضحت المعاينة، أن عجلة القيادة اختلت بيد الفنانة ياسمين أيمن بسبب السرعة الزائدة، مما تسبب فى انقلاب السيارة مرات عدة لمسافة طويلة ثم اصطدامها بالأشجار والرصيف.

لقى شاب مصرعه وأصيبت الفنانة ياسمين أيمن إثر انقلاب سيارة ملاكى أثناء سيرها بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وهرعت أجهزة الأمن لمكان الحادث.

تلقى اللواء محمد عبدالله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة التجمع الأول مفاده انقلاب سيارة بأحد الكمبوندات بدائرة القسم ووجود متوفى ومصابة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن مدعومة بسيارات إسعاف، وتبين انقلاب سيارة ملاكى بداخلها الفنانة ياسمين أيمن كان برفقتها رجل وسيدة وأسفر الحادث عن مصرع الرجل فيما أصيبت السيدة بإصابات بالغة وتم نقلها للمستشفى فى حالة حرجة للغاية، ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، وأمر اللواء أشرف الجندى، مدير أمن القاهرة، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كافة حيال الواقعة.