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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

اليوم العالمي للخدمة العامة .. دور العاملين فى القطاع العام مهم فى عملية التنمية

اليوم العالمي للخدمة
اليوم العالمي للخدمة العامة

تصدر "اليوم العالمي للخدمة العامة" محرك البحث جوجل، وذلك بعد ما  وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التهنئة لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بمناسبة اليوم العالمي للخدمة العامة، والذي يوافق يوم 23 يونيو من كل عام.

أهم المعلومات عن “اليوم العالمي للخدمة العامة”

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السيسي يهنئ العاملين بالجهاز الإداري للدولة بمناسبة اليوم العالمي للخدمة العامة

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حقيقة صدور قرار بإعفاء الإناث من تأدية الخدمة العامة

للاحتفال بقيمة وفضيلة الخدمة العامة للمجتمع، بالإضافة إلى تسليط الضوء على مساهمة الخدمة العامة في عملية التنمية، حددت الأمم المتحدة للخدمة العامة 23 يونيو يوما للخدمة العامة باعتمادها القرار 57/277.

اليوم العالمي للخدمة العامة

وياتي هذا اليوم للاعتراف بعمل الموظفين العموميين، وتشجيع الشباب على متابعة وظائف في القطاع العام، وتعد جائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة هي أعرق اعتراف دولي بالتميز في الخدمة العامة، ويعد مكافاة للإنجازات والمساهمات التي يقوم بها العاملين في القطاع العام.


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أنشأت الأمم المتحدة برنامج جوائز يوم الأمم المتحدة للخدمة العامة، وتعزز هذه الجوائز دور ومهنية وإبراز الخدمة العامة.

 

منشأ المناسبة

حددت الجمعية العامة يوم 23 يونيه يوما للخدمة العامة باعتمادها القرار 57/277، وجاء هذا في 20 من ديسمبر 2002.

 

يعد منتدى الأمم المتحدة للخدمة العامة حدثًا عالميًا فريدًا لتنمية القدرات، بجانب التعرف على:

ــ التحديات والقضايا والاتجاهات الناشئة في الحوكمة العامة.

ــ الممارسات المبتكرة لمواجهة هذه التحديات.

ــ استراتيجيات ونهج وأدوات تنمية القدرات لدعم التنمية المستدامة.

 

يجمع منتدى الخدمة العامة للأمم المتحدة قادة العالم وصانعي السياسات والممارسين والمبتكرين في مجال الحكم وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية والأوساط الأكاديمية والمنظمات غير الربحية والقطاع الخاص.

وقال الرئيس :"يسعدني تهنئة جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بمناسبة اليوم العالمي للخدمة العامة. ذلك اليوم، الذي تحتفي به الإنسانية تقديراً للإسهامات الحيوية للعاملين فى مسيرة التنمية.

وفي هذه المناسبة، أعرب عن التطلع لمواصلة تطوير الجهاز الإداري للدولة بما يعزز مساهمته في التنمية الشاملة في مصر، خاصة من خلال تعميق التحول الرقمي مع الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، بحيث تبدأ مصر مرحلة جديدة قوامها المزيد من الكفاءة والحوكمة وتكافؤ الفرص.


واشار الى إن الجمهورية الجديدة التى ننشدها جميعاً ويعلو بنيانها يوماً بعد يوم؛ تؤمن بأن الإنسان هو محور التنمية وصانعها؛ لذا تحرص مصر على الاستثمار فى العقول البشرية وصقل مهارات العاملين لتعزيز قدراتهم فى أداء رسالتهم السامية على أكمل وجه. 

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