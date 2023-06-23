عاجل
موعد مباراة الأهلي أمام منتخب السويس فى كأس مصر
الجمعة 23 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

السيسي يهنيء العاملين بالجهاز الإداري للدولة بمناسبة اليوم العالمي للخدمة العامة

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، في كلمة خص بها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة - التهنئة لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بمناسبة اليوم العالمي للخدمة العامة، والذي يوافق يوم 23 يونيو من كل عام.

txt

الرئيس السيسي يلتقي وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي


قال الرئيس :"يسعدني تهنئة جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بمناسبة اليوم العالمي للخدمة العامة. ذلك اليوم، الذي تحتفي به الإنسانية تقديراً للإسهامات الحيوية للعاملين فى مسيرة التنمية.


وفي هذه المناسبة، أعرب عن التطلع لمواصلة تطوير الجهاز الإداري للدولة بما يعزز مساهمته في التنمية الشاملة في مصر، خاصة من خلال تعميق التحول الرقمي مع الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، بحيث تبدأ مصر مرحلة جديدة قوامها المزيد من الكفاءة والحوكمة وتكافؤ الفرص.


واشار الى إن الجمهورية الجديدة التى ننشدها جميعاً ويعلو بنيانها يوماً بعد يوم؛ تؤمن بأن الإنسان هو محور التنمية وصانعها؛ لذا تحرص مصر على الاستثمار فى العقول البشرية وصقل مهارات العاملين لتعزيز قدراتهم فى أداء رسالتهم السامية على أكمل وجه. 


واكد أن الجهود الدؤوبة لجميع أبناء مصر المخلصين في خدمة وطنهم ودعم مسيرة البناء والتنمية لهي محل تقدير واحترام، وكلي ثقة في أن أبناء مصر قادرون على القيام بشرف ورسالة الخدمة العامة على أفضل ما يكون، والعمل بروح الفريق الواحد لما فيه خير وازدهار مصرنا الغالية."

مواد متعلقة

مدبولي يلتقي رئيس صندوق التنمية الحضرية لاستعراض ملفات العمل

رئيس الوزراء يتابع عددا من ملفات عمل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة

اتفاق لتأسيس شركة مساهمة مصرية لإنشاء وإدارة وتشغيل مصنع لإنتاج أسياخ الحديد

مدبولى يتابع مع وزير الصحة عددًا من ملفات عمل الوزارة

اتفاق لتأسيس شركة مساهمة مصرية لإنشاء وإدارة وتشغيل مصنع لإنتاج حبيبات الكلور

مدبولي يناقش مقترحات تحفيز نشاط البورصة المصرية للسلع

مدبولي يستعرض التصورات المقترحة لتطوير المنطقة المحيطة بمحطة سكك حديد مصر بـ"رمسيس"

الإحصاء: 28 % زيادة بأعداد الموفدين للخارج في مهام علمية

الجريدة الورقية