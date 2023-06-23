السيسي يهنيء العاملين بالجهاز الإداري للدولة بمناسبة اليوم العالمي للخدمة العامة

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، في كلمة خص بها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة - التهنئة لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بمناسبة اليوم العالمي للخدمة العامة، والذي يوافق يوم 23 يونيو من كل عام.



قال الرئيس :"يسعدني تهنئة جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بمناسبة اليوم العالمي للخدمة العامة. ذلك اليوم، الذي تحتفي به الإنسانية تقديراً للإسهامات الحيوية للعاملين فى مسيرة التنمية.



وفي هذه المناسبة، أعرب عن التطلع لمواصلة تطوير الجهاز الإداري للدولة بما يعزز مساهمته في التنمية الشاملة في مصر، خاصة من خلال تعميق التحول الرقمي مع الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، بحيث تبدأ مصر مرحلة جديدة قوامها المزيد من الكفاءة والحوكمة وتكافؤ الفرص.



واشار الى إن الجمهورية الجديدة التى ننشدها جميعاً ويعلو بنيانها يوماً بعد يوم؛ تؤمن بأن الإنسان هو محور التنمية وصانعها؛ لذا تحرص مصر على الاستثمار فى العقول البشرية وصقل مهارات العاملين لتعزيز قدراتهم فى أداء رسالتهم السامية على أكمل وجه.



واكد أن الجهود الدؤوبة لجميع أبناء مصر المخلصين في خدمة وطنهم ودعم مسيرة البناء والتنمية لهي محل تقدير واحترام، وكلي ثقة في أن أبناء مصر قادرون على القيام بشرف ورسالة الخدمة العامة على أفضل ما يكون، والعمل بروح الفريق الواحد لما فيه خير وازدهار مصرنا الغالية."