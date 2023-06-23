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الجمعة 23 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

الملك تشارلز يبكي متأثرًا بفوز حصان والدته المفضل.. فيديو

الملك تشارلز
الملك تشارلز

 بكى الملك تشارلز فرحًا، بعد فوز حصان والدته الملكة الراحلة إليزابيث، المفضل Desert Hero الذي ورثه عنها بعد وفاتها العام الماضي، بجائزة الملك جورج الخامس في سباق أسكوت الملكي الأشهر في العالم للخيول.

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 وتداول رواد موقع تويتر، مقطع فيديو يظهر فيه سباق الخيول، ويقف الملك تشارلز مشجعًا الحصان، ويظهر عليه التأثر الشديد بعد فوزه.

 يذكر أن صحف بريطانية، أعلنت استعداد ملك بريطانيا تشارلز الثالث، لبيع 12 حصان سباق شهير، ورثها عن والدته الراحلة الملكة إليزابيث الثانية التي رحلت الشهر الماضي عن عمر ناهز 96 عامًا.

 وقالت صحيفة "صن" البريطانية، إن الملك تشارلز يعتزم بيع 12 حصان سباق في مزاد علني، من أصل 37 حصانًا امتلكتها الملكة إليزابيث.

 وتتكلف تربية الخيول الملكة إليزابيث أموالًا طائلة، ولم تكن مربحة دائمًا، لكن العام الماضي حققت الأحصنة الملكية البريطانية مراكز متقدمة في سباقات مختلفة.

 ولفتت الصحيفة أن تشارلز سيبيع الحصان الشهير "جست فاين"، وهو أول حصان يفوز بسباق بعدما امتلكه الملك تشارلز الثالث.

 

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