ميرهان حسين تكشف سبب اعتزالها الفن وعودتها مرة أخرى (شاهد)

كشفت الفنانة ميرهان حسين، تفاصيل عودتها للتمثيل والعمل الفني مرة أخرى بعدما قررت في وقت سابق الاعتزال لأسباب.

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وقالت "حسين" خلال استضافتها ببرنامج " يحدث في مصر"، المذاع عبر فضائية " mbc مصر"، اليوم الجمعة، إنها شعرت بحالة من الاكتئاب في مراحل معينة في حياتها، متابعة: "وقتها اعتزلت كل شيء، وشعرت بظلم وعدم تقدير".

وتابعت: "مكنش فيه موقف معين ولكن كان فيه حالة إحباط عام وحسيت إني مش مبسوطة ومضغوطة ومكنتش مبيتة النية إني أعلن فكرة الاعتزال ودخلت في مرحلة اكتئاب".

وأضافت: "أنا بنت عادية جدًا ممكن أتعب وأتضايق وأحس بظلم فجالي خنقة خلتني عايزة أبعد عن كل حاجة ومش قصة اعتزال التمثيل للأبد، ولكن كنت عايزة أريح نفسي وأبعد شوية عن كل حاجة واعتزل الناس والسوشيال ميديا لفترة محددة".

وواصلت حسين: "قفلت تليفوني تمامًا ومبصتش فيه تمامًا وقعدت كام يوم أكتر من أسبوع مش بمسك الموبايل ولا بتفرج علي التليفزيون لإني مكنتش منتظرة حاجة تخليني أقطع إجازة الاعتزال، وأهلي مكنوش بيسكتوا وكانوا بينقلولي ردود أفعال الناس ولكن الحب اللى وصلي خضني وخلاني أرجع وأشكر كل حد من زمايلي وأهلي وأصحابي والجمهور اللى كتبولي كلمة كويسة فرقت معايا وده حركني وأثر فيا وخلاني أشوف إن الصورة مش بس سودة زي ما أنت كنت شايفة".

وواصلت حسين: "بعد قراري اعتزال كل شيء والبعد عن كل شيء، قررت أخد إجازة و كل الناس زعلت علشاني وأهلي بطريقة كبيرة".

تفاصيل اعتزال ميرهان حسين الفن:

وفي وقت سابق، أعلنت الفنانة ميرهان حسين اعتزالها الفن، وأعربت عن حزنها الشديد لعدم تقدير موهبتها.

وأكدت “ميرهان” من خلال خاصية “الإستوري” على حسابها الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”: “تعبت وأشعر بعدم التقدير لشخصي ولموهبتي.. ولم أعتد البقاء في مكان ومع أشخاص لا تقدرني تعبت لذلك اعتزل”.

وكشفت الفنانة ميرهان حسين في وقت سابق عبر حسابها الشخصي على موقع الصور الشهير "إنستجرام" عن تفكيرها في اعتزال الفن خلال الفترة الماضية.

ونشرت ميرهان حسين مقطع فيديو يظهر تقرير عنها أعده برنامج الإعلامية إسعاد يونس قائلة: "أول مرة أقولها أنا فعلًا فكرت كتير جدًا اعتزل العمل في الفن، لإني كنت شايفة إني مش متقدرة واتظلمت كتير في هذا الوسط الذي لا يمنح النجومية حسب الموهبة لأ للأسف بيخضع كتير للعلاقات الشخصية، وبيفرض ناس لا تستحق ويعطي فرصًا كبيرة لناس تكاد تكون معدومة الموهبة".