ميرهان حسين تتراجع عن قرار الاعتزال وتوجه رسالة لجمهورها

تراجعت الفنانة ميرهان حسين عن قرار اعتزالها الذي اتخذته في الفترة الماضية، وذلك بعدما نشرت فيديو لها توضح من خلاله رسالة لمحبيها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ميرهان حسين

ميرهان حسين توجه رسالة لجمهورها

أشارت ميرهان حسين في حديثها قائلة: "أولا وحشتوني جدا، وآسفة بجد إني اختفيت عنكم الفترة دي، بس أنا اختفيت عنكم علشان كنت عايزة أرجع لكم أحسن من الأول، وكنت محتاجة فترة أبقى فيها أحسن".

ميرهان حسين

ميرهان حسين "شكرا لكل صحابي وأهلي وزمايلي والناس اللي بتحبني"

وتابعت ميرهان حسين معلقة :"بجد مش عارفة أشكركم إزاي على كلامكو واهتمامكو وحبكو ليا اللي أنا شوفته الفترة دي، وعايزة أقول شكرا لكل صحابي وأهلي وزمايلي والناس اللي بتحبني، لولاهم مكنتش عديت الأيام اللي فاتت".

ميرهان حسين

ميرهان حسين "أنا مكنتش أقصد إني بعتزل الفن"

أضافت ميرهان حسين :"بخصوص موضوع اعتزالي، أنا مكنتش أقصد إني بعتزل الفن، كنت أقصد إني بعتزل السوشيال ميديا والناس لفترة، علشان عديت بفترة إحباط جامد، وأوعدكو الفترة الجاية بحاجات حلوة وميرهان اللي بتحبوها".

ميرهان حسين

ميرهان حسين تعلن إعتزالها الفن

أعلنت ميرهان حسين منذ حوالي أسبوعين عن اعتزالها، من خلال منشور لها عبر حسابها في إنستجرام.

وعبر خاصية القصص القصيرة في حسابها على إنستجرا، نشرت ميرهان حسين مجموعة من الصور الكتابية لتعلن فيها عن قرارها سواء باعتزال الفن والابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي.

ميرهان حسين

وعبرت ميرهان حسين عن حزنها لعدم تقدير موهبتها وقالت: "لا عايزة تقدير لا في شغل ولا في حياة ولا أصحاب ولا حبايب ولا معارف ولا حاجة تستاهل ولا حد يستاهل، اللي بيحبوني شكرا وكتر خيركم واللي ما بيحبونيش شيلوني من حساباتكم لحد ما أقدر أواجه الحياة الظالمة دي تاني".

أكملت ميرهان حسين: "تعبت وأشعر بعدم التقدير لشخصي ولموهبتي ولم اعتد البقاء في مكان ومع أشخاص لا تقدرني، تعبت لذلك اعتزل".

ميرهان حسين

آخر أعمال ميرهان حسين كان مسلسل "مشوار الونش"

يذكر أن آخر أعمال ميرهان حسين كان مسلسل "مشوار الونش" وتجسد ميرهان حسين في مسلسل "الونش" شخصية "نوارة"، الفتاة الشعبية التي تعمل في محل بيع ملابس حريمي، وتدور أحداث المسلسل في 45 حلقة، ويسلط الضوء على العديد من العلاقات الزوجية وكيف تدار العلاقة داخل كل أسرة.

ومسلسل "الونش" من بطولة محمد رجب وإيهاب فهمي وميرهان حسين ومنة فضالي ومحمود عبدالمغني ومحمد أبو داود وميمي جمال وآخرين، ومن تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق.